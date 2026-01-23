Asalto en barrio El Carmen provoca pánico y reclamos por falta de seguridad en David

La comunidad hizo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en la provincia de Chiriquí, ante el aumento de hechos delictivos y la percepción de abandono en materia de vigilancia policial.

Chiriquí/Un violento asalto ocurrido en el barrio El Carmen, en la ciudad de David, generó alarma entre residentes y transeúntes, quienes piden mayor presencia policial, especialmente durante las horas de la noche.

De acuerdo con testimonios de testigos, dos vehículos se desplazaban a gran velocidad por el área cuando uno de ellos impactó al otro, obligándolo a detenerse frente a una entidad bancaria. En ese momento, varios sujetos descendieron del automóvil y comenzaron a gritar “¡el arma, el arma!”, lo que provocó pánico entre las personas que se encontraban en el lugar.

Los sospechosos habrían huido del sitio en dirección a la funeraria El Retiro, mientras que otro vehículo regresó a la escena y posteriormente se retiró del área. Según testigos, el impacto fue tan fuerte que se escuchó como un estruendo en toda la zona.

Vecinos manifestaron su preocupación por la falta de rondas policiales y aseguraron que la presencia de unidades de seguridad es limitada o, en ocasiones, inexistente. “Aquí en Chiriquí se necesita más actividad policial. Hay pocas rondas y pocas unidades. A mi concepto, se necesita más personal”, expresó un residente del sector.

Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial para iniciar las investigaciones correspondientes.

De forma preliminar, se conoció que el otro vehículo involucrado se retiró de la escena, presuntamente para evitar una posible agresión por parte de los supuestos delincuentes. Las autoridades no han confirmado hasta el momento si hubo personas detenidas o lesionadas.

La comunidad reiteró su llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en la provincia de Chiriquí, ante el aumento de hechos delictivos y la percepción de abandono en materia de vigilancia policial.

Con información de Iván Saldaña