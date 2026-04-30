Jorge Herrera justifica la no discusión del reglamento interno de la Asamblea: 'la agenda fue intensa'

Aun así, adelantó que insistirá en su discusión y confirmó que solicitó al presidente de la República incluirlo en la agenda de las sesiones extraordinarias.

Panamá/La Asamblea Nacional cerró su periodo de sesiones ordinarias en medio de una nueva etapa política, marcada por la convocatoria a sesiones extraordinarias y una agenda que aún deja temas pendientes.

El presidente del Legislativo, Jorge Herrera aseguró que el balance de estos meses refleja una intensa actividad parlamentaria, defendiendo el trabajo realizado frente a cuestionamientos públicos.

Los números de este periodo hablan por sí solos, son la mejor respuesta de quienes cuestionan el trabajo legislativo. 100 proyectos aprobados en tercer debate en este periodo legislativo, 44 son ya ley de la República”, expresó.

Durante este periodo, Herrera indicó que se aprobaron iniciativas como la modificación a la ley de interés preferencial, con la eliminación de uno de sus artículos más polémicos, la creación de un programa de pasantías para jóvenes en el sector privado, la extensión de horarios en centros de salud y la tipificación del delito de exhibicionismo, entre otros proyectos.

El presidente también destacó la participación dentro del hemiciclo. Señaló que se alcanzó un 95% de asistencia de los diputados y que más de 25 mil personas visitaron la Asamblea Nacional durante estos meses.

Más allá de los avances, reconoció que no todos los temas lograron concretarse. Entre ellos, el reglamento interno de la Asamblea, que tras ocho meses de discusión solo avanzó a primer debate.

No alcanzamos a realizarlo, no porque no exista la voluntad, sino porque los tiempos legislativos son los que son y la agenda de estos cuatro meses fue intensa, intensa, intensa”, admitió.

Aun así, adelantó que insistirá en su discusión y confirmó que solicitó al presidente de la República incluirlo en la agenda de las sesiones extraordinarias.

“Yo no tengo miedo de ese reglamento”, afirmó. El cierre del periodo estuvo marcado por un tono reflexivo sobre el ejercicio político dentro del Legislativo.

Hoy cierro este periodo con la frente en alto, no todo salió como queríamos, pero hay algo que sí logramos, cambiar la forma de hacer política. Demostramos que se puede dialogar sin pelear, que se puede escuchar sin imponer y que se puede gobernar sin cerrar las puertas”, dijo.

Los diputados están convocados a sesiones extraordinarias desde el 4 de mayo al 4 de junio, según se publicó en la Gaceta Oficial No. 30515 A.