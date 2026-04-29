Asamblea entra en recta final con debates inconclusos; descentralización quedará para el próximo periodo

Este es el penúltimo día de sesiones y, aunque algunas comisiones intentan avanzar en sus agendas, el tiempo juega en contra. La Comisión de Gobierno ya abordó la creación de nuevos juzgados de tránsito y juzgados administrativos, mientras continúa la discusión de un proyecto sobre responsabilidad penal en la adolescencia.

Panamá/A pocas horas de que concluya el periodo de sesiones en la Asamblea Nacional, el ritmo de trabajo se intensifica en las comisiones, mientras varios proyectos clave quedan en el aire.

Este es el penúltimo día de sesiones y, aunque algunas comisiones intentan avanzar en sus agendas, el tiempo juega en contra. La Comisión de Gobierno ya abordó la creación de nuevos juzgados de tránsito y juzgados administrativos, mientras continúa la discusión de un proyecto sobre responsabilidad penal en la adolescencia. En paralelo, se espera que otras instancias, como Credenciales y Presupuesto, sesionen en las próximas horas.

Sin embargo, el cierre del periodo deja una lista de temas pendientes que deberán retomarse más adelante.

El diputado independiente de Vamos, Luis Duke, advirtió que varios debates no lograron avanzar en el pleno.

“Como bien se vio ayer en el pleno legislativo, la suspensión del debate de la ley de descentralización va a quedar ese tema puntual a debatirse en el próximo periodo legislativo, también tenemos el tema del reglamento interno que no fue incluido y yo creo que en dos días no vamos a tener el chance de poder discutir un proyecto de ley que necesita ser discutido y debatido ampliamente, y tenemos otros temas que quedaron pendientes para el próximo periodo, que es el tema del bioetanol, que fue movido, suspendido su debate y ahora tenemos que entender qué es lo que va a suceder, porque también entendemos que existe una ley que ya declara la obligatoriedad, pero que se ha estado suspendiendo la efectividad de esta ley a través de resoluciones, decretos”, señaló.

A este escenario se suma una situación que ha generado cuestionamientos dentro del Legislativo. Más de 39 funcionarios vinculados a la bancada Vamos no recibieron su quincena, luego de mantenerse en estatus de licencia sin sueldo.

Según diputados de esa bancada, no han recibido explicaciones por parte de la Contraloría General, que había previsto una reunión para abordar el tema, pero la misma fue suspendida sin que hasta ahora se haya informado una nueva fecha.

Mientras tanto, el pleno de la Asamblea también tiene previsto reunirse, en un intento por avanzar lo posible antes del cierre.

El balance preliminar deja en evidencia que, pese a la actividad de última hora, decisiones clave deberán esperar al próximo periodo legislativo.

Con información de Elizabeth González.