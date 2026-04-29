Presidente Mulino agradece respaldo internacional por retención de buques en puertos chinos: 'No deseamos polémica'

En la mañana de este miércoles 29 de abril, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China también se refirió al tema.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, agradeció la muestra de “solidaridad de países amigos” con relación al problema que enfrentan los buques con bandera panameña que se mantienen retenidos en puertos chinos.

El mandatario reiteró que la decisión de tomar la operación de los puertos en Cristóbal y Balboa responde al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró que el contrato de concesión entre el Estado y Panama Ports Company era inconstitucional, remarcando que se trata de un órgano “independiente del Estado”.

“No deseamos polémicas ya que valoramos las relaciones respetuosas con todas las naciones”, subrayó el jefe de Estado panameño.

Declaración de apoyo

En la tarde del martes 28 de abril, los gobiernos de Estados Unidos, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago emitieron una declaración conjunta en la que expresan su respaldo a la soberanía de Panamá, en medio de tensiones relacionadas con el comercio marítimo internacional.

En el pronunciamiento, publicado este 28 de abril por la Oficina del Portavoz, los países firmantes advirtieron sobre lo que califican como una “presión económica selectiva” por parte de China, así como recientes acciones que habrían afectado a buques con bandera panameña.

Según el documento, estas medidas se producen tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá sobre las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, y constituyen, según los firmantes, un intento de politizar el comercio marítimo y vulnerar la soberanía de los países de la región.

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La respuesta de China

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores fue consultado este miércoles 29 de abril por la disputa entre Panamá y China en relación al fallo que declaró inconstitucional la concesión de los puertos de Cristóbal y Balboa, que eran operados por Panama Ports Company, filial de la empresa hongkonesa CK Hutchinson Holdings.

Jian afirmó en una conferencia de prensa que “esas declaraciones son completamente infundadas y distorsionan la realidad”.

Además, emitió una serie de cuestionamientos sobre Estados Unidos.

Sobre la retención de buques con bandera panameña en puertos de China, dijo que se trata de un proceso que llevan a cabo las “autoridades competentes de la parte china realizan inspecciones normales de buques conforme a las leyes y regulaciones”.

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