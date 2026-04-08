Maersk responde a arbitraje de Panama Ports Company y niega responsabilidad

Este pronunciamiento se da luego de que PPC iniciara acciones legales en el ámbito internacional, alegando afectaciones tras la decisión judicial panameña que invalidó su contrato de concesión portuaria.

La naviera danesa Maersk se pronunció tras el arbitraje iniciado por Panama Ports Company (PPC), en medio de la disputa por la concesión portuaria declarada inconstitucional en Panamá.

En un breve comunicado, la compañía confirmó que PPC presentó un procedimiento arbitral en su contra, relacionado con las acciones constitucionales del Gobierno panameño y el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la antigua concesión.

“Maersk no se considera responsable de los reclamos y los abordará en el foro apropiado; no tenemos más comentarios en este momento”, indicó la empresa.

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Este pronunciamiento se da luego de que PPC iniciara acciones legales en el ámbito internacional, alegando afectaciones tras la decisión judicial panameña que invalidó su contrato de concesión portuaria.

El caso se enmarca en un escenario más amplio de revisión de contratos y concesiones en el país, impulsado tras cuestionamientos sobre su legalidad y transparencia.

Un proceso en desarrollo

Con la confirmación del arbitraje, el conflicto entra en una nueva fase que podría tener implicaciones económicas y legales para el Estado panameño y las empresas involucradas.

Por ahora, Maersk insiste en que no tiene responsabilidad en las reclamaciones presentadas por PPC y que defenderá su posición en las instancias correspondientes.