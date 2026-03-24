Panama Ports eleva a más de $2 mil millones su reclamo contra Panamá en arbitraje internacional

El proceso arbitral se desarrolla bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, mientras que PPC afirma que Panamá no ha presentado aún su respuesta inicial en el caso.

La Panama Ports Company (PPC) informó que amplió sus reclamos en el arbitraje internacional que mantiene contra la República de Panamá, elevando el monto de los daños reclamados a más de 2 mil millones de dólares.

Según la empresa, esta decisión se da un mes después de lo que califica como la “toma ilegal” por parte del Estado de las terminales portuarias ubicadas en Balboa y Cristóbal, así como la ocupación de sus propiedades.

PPC indicó que la ampliación de sus reclamos fue presentada este 24 de marzo de 2026, argumentando que las acciones del Estado incluyen medidas “extremas”, como la ocupación de instalaciones, la supuesta confiscación de documentos protegidos y una serie de conductas que considera indebidas durante más de un mes.

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La compañía insiste en que estas acciones forman parte de una “campaña” que, asegura, se ha extendido por más de un año, y acusa al Estado panameño de optar por una vía de confrontación en lugar de coordinar mecanismos de acceso a las propiedades o establecer procesos de compensación.

El proceso arbitral se desarrolla bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, mientras que PPC afirma que Panamá no ha presentado aún su respuesta inicial en el caso.

Además, la empresa señala que el Estado habría argumentado la falta de contratación de abogados como motivo para retrasar el proceso, lo que —según PPC— genera preocupación entre inversionistas extranjeros. También advierte que Panamá estaría intentando dilatar el arbitraje e incorporar partes que no forman parte del contrato en disputa.

Finalmente, PPC reiteró que se reserva el derecho de responder a cualquier planteamiento que formule el Estado panameño en el desarrollo del proceso.