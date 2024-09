Asoprof avala volver al sistema solidario de pensiones y pide a Mulino escuchar a la clase trabajadora

La Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) se mantiene a la expectativa del diálogo por las posibles reformas que puede sufrir la Caja de Seguro Social (CSS) en los sistemas de jubilaciones y pensiones.

Durante la Junta Directiva Nacional del sábado 7 de septiembre, realizada en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, los profesores agremiados alzaron la voz para defender el futuro del Seguro y solicitaron al presidente de la República, José Raúl Mulino, que escuche las propuestas de la clase trabajadora.

“Defendamos el Seguro, porque allí está nuestro futuro (…), el gobierno nacional debe escuchar la propuesta de la clase trabajadora, que consiste volver al sistema solidario. Decimos no a las medidas paramétricas, que han demostrado, incluso en el 2005, que no funcionan y no resuelven la crisis de la Caja de Seguro Social”, declaró Fernando Ábrego, secretario general de la asociación.

Ábrego informó que el próximo 14 de septiembre habrá una reunión en la Universidad de Panamá con diversas gremios magisteriales y asociaciones de trabajadores para presentar una propuesta formal que sustente las razones por las que volver al sistema solidarios es lo más viable.

Con este pronunciamiento, Asoprof se agrega a los sectores que han planteado a Mulino volver al sistema solidario de pensiones. Gremios médicos como la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss) y el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), también han sustentado que volver al sistema solidario de pensiones es la mejor decisión en este momento.

Por su parte, Mulino ha dicho que escuchará a todos los sectores, y que ese diálogo lo presidirá personalmente, pero que cada propuesta debe tener un sustento económico y social.

La mayor preocupación que existe en el entorno social es porque Mulino ha dicho que todos los sectores tendrán que hacer "sacrificios" tanto empresarios, como trabajadores.

Semana de receso escolar

Por otro lado, la Asoprof se refirió a la sobrecarga que enfrentan los docentes, quienes deben seguir trabajando hasta en la semana de receso, porque deben calificar y subir notas al sistema. Al mismo tiempo rechazaron de plano la situación que viven los docentes de áreas de difícil acceso, quienes no retornan a sus hogares hasta que finaliza el año lectivo.

Criticó que estas formas de trabajo, es “tratar al docente como un robot”.

El Ministerio de Educación, el enfoque que tiene es cargar al docente de trabajos administrativos y alejarlos cada día más del trabajo pedagógico”, reclamó Ábrego.

Por esta situación, los profesores solicitaron al Ministerio de Educación (Meduca) evaluar estos temas en una reunión, para buscar soluciones en consenso, en base a las recomendaciones realizados por la Unesco de reducir la cantidad de estudiantes por aula y que los docentes se dediquen únicamente a enseñar las distintas materias.

“Estamos pendientes para hablar con las autoridades y ver este tema desde la Asoprof”, afirmó el docente.