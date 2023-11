Cámara de Pesca solicita aclaración por nuevas reglamentaciones a ley de actividad pesquera

Ciudad de Panamá/Diversas organizaciones relacionadas a la actividad pesquera, advirtieron a través de un comunicado que, debido a las modificaciones hechas al Decreto Ejecutivo N° 13, de 1 de noviembre de 2023, por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) el sector pesquero pudo darse cuenta que fueron eliminadas la pesquería de algunas especies como la cojinua, sin dar explicaciones de la decisión.

Según lo planteado por el grupo de pescadores, impedir la pesca de la cojinua, que se practica en Panamá desde hace más de 40 años mediante la modalidad de 'arte de cerco', constituye un 'atentado contra la seguridad alimentaria'. Afirman que esta especie, es uno de los productos del mar con mayor demanda y consumo en el país.

Señalan que el MIDA actuó de manera 'improvisada' y con completo 'desconocimiento' al eliminar la pesca de la langosta a mediana escala.

Advirtieron en el comunicado, que, debido a las modificaciones, la industria pesquera panameña se encuentra en una situación comprometida frente a la Unión Europea (UE), que ha solicitado una norma clara y debidamente establecida, para que Panamá no reciba una tarjeta roja, que afectaría de forma directa las exportaciones a Europa, a la flota nacional como a la internacional, produciendo situaciones de extrema gravedad, en un sector que cada día aporta a la economía del país.

Gustavo Zuñiga, presidente de la CNPA, indicó que, la modificación realizada es 'nefasta', su argumento se basa en que no se reconoce como una pesquería y no hay una reglamentación específica. Recalcó que la tarjeta roja de la UE, evalúa la capacidad del gobierno de mantener reglamentaciones o decretos.

Aclararon que, el sector pesquero, involucra desde el pescador que diariamente se hace a la mar, así como todo el movimiento que generan las comunidades y puertos pesqueros, y de igual forma, las plantas procesadoras de productos del mar para la exportación, aportando a la economía y seguridad alimentaria del país, siendo este un consistente generador que hoy por hoy, emplea a más de 50 mil panameños.

La Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá (CNPA) , la Federación Nacional de Pescadores Artesanales (FENAPESCA) , la Asociación de pescadores artesanales Genesis de Puerto Caimito, junto a los Pescadores Unidos de Chiriquí y la Asociación de usuarios del Puerto Juan Diaz, señalan que, las modificaciones hechas a la reglamentación de la Ley 204 de 2021, en materia de pesca y actividades conexas, han quedado sin una regulación clara.

Informaron que los dirigentes del sector pesquero han enviado cartas formales al ministro Augusto Valderrama, solicitando reuniones para explicarle la situación existente a fin de llegar a puntos de acuerdo que permitan que la actividad pesquera del país no se vea afectada, y que no existieran estas 'lagunas' en la citada ley para que todo quedará claro y debidamente estipulado, sobre arte de pesca por sector y subsector. Sin embargo, a la fecha, el ministro no ha dado respuesta a estas solicitudes.

Reiteraron que, con las modificaciones introducidas por el MIDA se producen serios vacíos en esta reglamentación, situación que está tratando de ser aprovechada por sectores que solo buscan la "incertidumbre y la desestabilización en el sector pesquero".