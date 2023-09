Atención del sistema de tuberías frenaría construcción de potabilizadoras, según Muschett

Ciudad de Panamá/ Daniel Muschett, exdirector de Recursos Hídricos de la Autoridad del Canal de Panamá, indicó en Mesa de Periodistas que en el periodo de transición del gobierno de Juan Carlos Varela al del actual presidente, Laurentino Cortizo, se abordó el tema del estudio para el diseño conceptual y la gestión integral de la cuenca del Río Indio con instituciones como el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), para tratar de asegurar que en los primeros días se tomase una decisión de por lo menos iniciar el trámite en términos de referencia para una licitación en 2019.

Igualmente dijo Muschett sostuvieron otra reunión con en el aquel entonces Gabinete del Agua, donde se les presentó todo lo que se había hecho con río indio y qué programas de los que estaban allí requerían seguir ejecutándose, entre ellos la titulación de tierras.

“Se dejó eso y siempre estuvo gravitando el tema de que no había una decisión de quién hacia el proyecto, porque el gobierno podía hacer una de dos cosas: o hacer los ajustes legales para que el Canal pudiera dedicar fondos a un área que no es su cuenca y que está limitada por la Ley Orgánica o decidir llevar a cabo el proyecto contratando a la ACP o por otro medio, pero ninguna de las dos opciones se ejecutó", afirmó.

Ahora, en la nueva administración se buscó por el tema de no tener la opción de trabajar fuera de la cuenca es que se revisaran y actualizaran todos los estudios que se habían hecho, para ver que opciones dentro de la cuenca del Canal podían optimizar.

¿Por qué el Estado no está tomando decisiones?

Muschett recordó que en la sequía de 2015 se estableció una hoja de ruta con el Plan Nacional de Seguridad Hídrica y el Consejo Nacional del Agua, sin embargo, si aquí todos pensamos que tenemos el Lago Gatún y el Alajuela a un costado y que de allí sale el agua, sencillamente, "no ponen un sentido de urgencia de atender este tipo de situaciones",

Por otra parte, manifestó que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (idaan), ha estado sujeto a licitaciones y evaluaciones de su estructura administrativa, precio, reparación, tuberías, diseño, pero seguimos viendo que no es un tema que ataca las fugas del sistema y se sigue perdiendo mucha agua. Ante ello, Muschett aseguró que si se recuperase eso no habría que construir tantas potabilizadoras.

Nueva concesión minera

Aunque aclaró no haber leído el nuevo contrato, Muschett expresó que hay varios elementos donde no se delimitan las nuevas áreas de concesión que la minera pudiera requerir y en algún momento pudiera pensar que se pudiese mover hacia el Este de la explotación y afectar recursos que en este momento no se están utilizando, no vienen a la cuenca, pero en un futuro pudieran requerirse si se traspasa agua de esa cuenca hacia el Canal.