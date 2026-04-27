Atención terapéutica de Reintegra se mantiene sin interrupciones en Panamá Oeste

Los servicios de fonoaudiología, estimulación temprana y fisioterapia continúan brindándose a la población, aunque de forma provisional en un módulo acondicionado dentro de los predios del Hospital Nicolás A. Solano .

La Chorrera, Panamá Oeste/La atención terapéutica del Centro de Rehabilitación Integral Reintegra en La Chorrera se mantiene activa y sin interrupciones, informó la Región de Salud de Panamá Oeste, a pesar de ajustes temporales en su sede habitual.

Los servicios de fonoaudiología, estimulación temprana y fisioterapia continúan brindándose a la población, aunque de forma provisional en un módulo acondicionado dentro de los predios del Hospital Nicolás A. Solano.

Esta medida se adopta mientras se realizan trabajos de limpieza y mantenimiento del sistema de aire acondicionado en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral Reintegra, con el objetivo de garantizar espacios adecuados y seguros para los usuarios.

El director regional de Salud de Panamá Oeste, el doctor Jorge T. Melo, destacó la importancia de mantener la continuidad del servicio. “Nuestra prioridad es asegurar la atención a los pacientes, especialmente a quienes requieren terapias constantes para su desarrollo y bienestar”, señaló.

Por su parte, la jefa del servicio y fisioterapeuta, Elvia Torres, aseguró que el personal continúa laborando con normalidad. “Todo el equipo sigue brindando atención con la calidad y calidez que caracteriza a Reintegra. Invitamos a los pacientes a asistir a sus citas en este espacio temporal”, indicó.

Las autoridades de salud reiteraron que, una vez concluyan los trabajos de mantenimiento, los servicios serán trasladados nuevamente a sus instalaciones habituales.

El Ministerio de Salud reafirmó su compromiso con la continuidad de la atención, la inclusión y el bienestar de la población en Panamá Oeste.