Atribuyen la crisis a decisiones no acertadas del gobierno

La representante de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura (Fedecamaras), Alicia Jiménez, volvió a manifestar su preocupación por la forma en que se están tomando las decisiones en la mesa única de diálogo y en la que se exige atender las necesidades sociales de la población.

Recordó que la pandemia dejó un alto nivel de desempleo, la imposibilidad de insertar jóvenes al mercado laboral, y un incremento de desempleo informal.

Para la también economista, las cuatro semanas de huelga que tenían su justificación hasta cierto punto, porque la laceración de los derechos en términos integrales afecta a la sociedad en común, debido a que, si hay una preocupación en dar soluciones a los problemas sociales del país, hay que pensar en que las micro, mediana y pequeñas empresas resuelven cerca del 80% de los empleos.

Relacionado Costo de la energía causa discrepancias en mesa de diálogo

Detalló que los fondos financieros que se destinaron en pandemia al sector productivo impactó a los emprendedores, pero no al eje del tejido empresarial vigente en el sector, por lo que considera que, para las micro, pequeñas y medianas empresas ese empuje de liquidez rápida para ayudar a la economía no sucedió y parte del problema que hoy existe es por las decisiones no acertadas que se tomaron.

“Venimos de tomas de decisiones que no están acorde con la realidad económica, no ha habido un plan estratégico de reactivación”, manifestó.

Jiménez destacó que el presupuesto Estatal debe estar dirigido al ahorro para justificar la debilidad que existe en la parte fiscal y aportar a los 2,400 millones de dólares en subsidio que existen sin sumarle el subsidio al combustible, a la canasta básica, al tema de los medicamentos y costo de la energía eléctrica que también se trata en la mesa.

Sobre la medida de regulación de precios, dijo que existe un problema en la docencia del consumidor lo que traerá problemas, ya que, los comercios deben presentar una lista de los productos que más se venden de la canasta básica, pero esto va acorde al margen bruto de ganancia, y lo que se ha establecido es que solo un producto estará regulado, no todos, por lo que tiene que haber una docencia directa sobre el consumidor.

Para Jiménez, en esta decisión inconsulta no se tomaron en consideración los temas puntuales para llegar a un equilibrio en la canasta básica por seis meses. Agregó que espera que sean seis meses porque hay productos que ya tienen ocho años bajo esta medida.