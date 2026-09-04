Atropello cobra la vida de un adulto mayor y eleva a 25 los muertos por accidentes de tránsito en Coclé

Las autoridades de tránsito reiteran a conductores y peatones la importancia de extremar las medidas de precaución al momento de movilizarse por las vías.

Penonomé, Coclé/Un adulto mayor, de aproximadamente 75 años, murió la mañana de este viernes 4 de agosto tras ser atropellado por un bus de ruta en el sector de Río Grande, provincia de Coclé, en dirección hacia la ciudad de Panamá.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el hombre habría intentado cruzar la vía para dirigirse a un cajero automático cuando fue impactado por el vehículo. Sin embargo, serán las autoridades las encargadas de determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho.

Al sitio acudieron funcionarios de la Fiscalía Regional de Coclé y agentes de la Dirección de Operaciones del Tránsito, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el accidente.

Con este caso, la provincia de Coclé alcanza 25 víctimas fatales por accidentes de tránsito en lo que va de 2026, nueve más que las registradas durante el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaban 16 fallecidos.

Las autoridades de tránsito reiteran a conductores y peatones la importancia de extremar las medidas de precaución al momento de movilizarse por las vías. En el caso de los peatones, recomiendan utilizar los puentes elevados y otros pasos habilitados para cruzar las carreteras y evitar situaciones que puedan poner en riesgo sus vidas.

Las investigaciones continuarán para establecer responsabilidades y determinar cómo ocurrió este nuevo hecho de tránsito.

Con información de Nathalí Reyes