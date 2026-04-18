ATTT ajusta horarios de restricción para transporte pesado en la Vía Centenario desde el 20 de abril

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre anunció un nuevo ajuste en los horarios de restricción para el tránsito de equipo pesado en la vía Centenario, medida que entrará en vigencia a partir del lunes 20 de abril.

De acuerdo con el comunicado oficial, los nuevos horarios de restricción serán de 5:00 a.m. a 7:00 a.m. en la mañana y de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. en la tarde.

La entidad explicó que, bajo este esquema, se mantendrán los puntos de retención obligatoria. En ese sentido, los vehículos de carga que se dirijan hacia la capital serán retenidos en el sector de La Pesa, en La Chorrera, mientras que los que se dirijan hacia el interior del país deberán culminar su recorrido en el área de Centennial, frente a Altaplaza, durante los horarios establecidos.

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Según la ATTT, esta modificación responde a la necesidad de optimizar el flujo vehicular y reforzar la seguridad vial en una de las principales arterias de conexión de la capital.

La institución también reconoció el esfuerzo del sector logístico para adaptarse a estos cambios y reiteró que la prioridad es garantizar una movilidad más eficiente, reduciendo los tiempos de traslado y protegiendo a todos los usuarios de la vía.