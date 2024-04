Crece preocupación entre padres de familia por casos de meningitis en la escuela de Chiriquí

David, Chiriquí/Un grupo de padres de familia de la escuela José María Roy en la provincia de Chiriquí ingresaron a los predios del plantel para exigir a la dirección una explicación sobre los múltiples casos de meningitis viral que se han reportado

Solicitaron que las clases se suspendan y se impartan de manera virtual o por módulos mientras se maneja la situación. Manifestaron que no buscan cerrar la escuela, pero han decidido no enviar a sus hijos como medida preventiva.

“Hay casos que no han sido oficialmente reportados”, mencionó uno de los padres durante la protesta.

Luego de la manifestación, un docente designado por la directora informó a los padres que tanto el Ministerio de Salud (Minsa) como la Dirección Regional de Educación del Ministerio de Educación son las entidades responsables de decidir sobre la suspensión de clases.

“Los salones afectados se suspendieron para tomar medidas de seguridad en esos salones por 2 a 3 días. Si se siguieron dando casos, no los conocemos. No mantenemos estadísticas. Lo que conocemos es porque los padres de familia nos comunican. El Ministerio de Salud no nos está comunicando”, explicó María Rodríguez, vocera del plantel.

El Minsa confirmó que hay al menos seis casos de estudiantes afectados por meningitis viral en Chiriquí, algunos de los cuales están siendo atendidos en el hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía.

Con información de Demetrio Ábrego