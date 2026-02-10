Autoridad de Aseo confirma horarios de recolección de basura en San Miguelito

Ante la reiterada mala disposición de la basura, no se descarta la aplicación de multas como medida correctiva.

San Miguelito, Panamá/La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) confirmó que los nuevos horarios y frecuencias de recolección de desechos en el distrito de San Miguelito se mantendrán de manera permanente, tras más de dos semanas de implementación y evaluación en campo.

Durante un recorrido por el sector de Torrijos Carter, se constató que, pese a la colocación de tanques y a los trabajos de adecuación realizados por distintas instituciones, persiste la mala disposición de los residuos por parte de algunos residentes, quienes continúan arrojando basura fuera de los puntos establecidos.

Enrique Martínez, vocero de la Autoridad de Aseo para el distrito de San Miguelito, explicó que la frecuencia anunciada ya tiene alrededor de 15 días en ejecución y ha permitido impactar todos los corregimientos del distrito.

“Ya nosotros hemos impactado en cada punto del distrito de San Miguelito con la recolección de los desechos”, afirmó.

Martínez detalló que los horarios de recolección se mantienen entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m., sin una hora exacta por sector, por lo que exhortó a los residentes a estar atentos durante ese rango de tiempo. Señaló además que hay zonas donde la recolección es diaria, debido a una mayor generación de basura, mientras que en otros sectores se aplica una frecuencia específica por día.

En relación con los trabajos en Torrijos Carter, el vocero indicó que se trata de un esfuerzo interinstitucional en el que participan el Ministerio de Obras Públicas, la Junta Comunal de Belisario Frías y la Autoridad de Aseo, con el objetivo de mejorar el entorno y facilitar una disposición adecuada de los desechos. Explicó que la caja recolectora llegó en horas de la madrugada, lo que pudo generar confusión entre los residentes.

Ante la reiterada mala disposición de la basura, Martínez no descartó la aplicación de multas como medida correctiva.

“Las multas son una forma impositiva de poder que las personas cumplan con la disposición correcta de los desechos. Si eso no se logra, habrá que aplicar sanciones”, sostuvo.

La Autoridad de Aseo reiteró el llamado a la ciudadanía a informarse sobre las rutas y frecuencias a través de sus redes sociales, y a colaborar con la correcta disposición de los residuos para mantener los espacios limpios y ordenados en el distrito.

Con información de Heady Leane Morán