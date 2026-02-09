Recuperan punto crítico de basura en San Miguelito con proyecto ecológico comunitario

La parada fue construida con fondos privados, producto de fondos concursables internacionales obtenidos en 2022 por un grupo de jóvenes arquitectos, en alianza con la organización Espacio Común.

Un espacio que durante años fue un punto crítico de acumulación de basura en el distrito de San Miguelito fue transformado en una parada comunitaria, como parte de un proyecto ecológico impulsado por fundaciones, jóvenes profesionales y la Alcaldía de San Miguelito.

La iniciativa se desarrolló en el sector de Calle M, en Villa Guadalupe, específicamente en la vereda 15 del corregimiento José Domingo Espinar, a un costado de la única biblioteca del distrito. En este lugar, los desechos sólidos terminaban frecuentemente en el río Matías Hernández, generando contaminación y afectaciones ambientales.

De acuerdo con la alcaldesa Irma Hernández, la intervención permitió eliminar otro “patacóncito”, recuperando un área degradada y convirtiéndola en un espacio más seguro y saludable para la comunidad. La obra forma parte de una estrategia de recuperación de espacios públicos vinculada a la protección del río y de los océanos.

Detalló que la parada fue construida con fondos privados, producto de fondos concursables internacionales obtenidos en 2022 por un grupo de jóvenes arquitectos, en alianza con la organización Espacio Común. La inversión total ascendió a 7 mil dólares, recursos que permitieron materializar el proyecto tras varios años de planificación.

Eileen Rodríguez, de la agrupación Espacio Común, explicó que el río Matías Hernández fue seleccionado como caso de estudio, debido a la gran cantidad de puntos críticos de contaminación que presenta. Tras una serie de talleres comunitarios, se decidió intervenir esta zona específica por su valor social y cultural, al estar ubicada junto a la biblioteca pública.

La estructura, que cuenta con una construcción de aproximadamente 40 metros cuadrados, busca no solo servir como parada, sino también como símbolo de recuperación urbana y ambiental, demostrando que la articulación entre comunidad, jóvenes profesionales y autoridades locales puede generar cambios concretos en entornos históricamente abandonados.

Los organizadores destacaron que este tipo de iniciativas contribuye a reducir la contaminación, prevenir que los desechos lleguen a los ríos y fomentar una cultura de cuidado del espacio público en uno de los distritos más densamente poblados del país.

Información de Jessica Román