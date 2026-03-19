AMP rechaza señalamientos de Panama Ports y los tilda de 'falaces e injuriosos'

La entidad reiteró que las diferencias entre ambas partes serán resueltas en esa instancia y anunció que, a partir de este momento, se abstendrá de emitir más declaraciones públicas sobre el tema hasta que concluya el arbitraje.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), rechazó “enérgicamente” las alegaciones de Panama Ports Company (PPC) y del Grupo Hutchison, calificándolas de “falaces e injuriosas”, en respuesta a un comunicado emitido por la empresa el pasado 16 de marzo de 2026.

El pronunciamiento de la AMP se da en el contexto del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que el 29 de enero de 2026 declaró inconstitucional la Ley No. 5 de 1997, mediante la cual se aprobó el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, así como sus adendas y prórrogas.

La entidad recordó que las decisiones del máximo tribunal son “finales, definitivas y de obligatorio cumplimiento”, por lo que el Estado está en la obligación de ejecutarlas.

Según la AMP, tras conocerse el fallo, el Estado intentó establecer una transición ordenada con la participación de PPC; sin embargo, aseguró que la empresa y sus afiliadas se negaron a colaborar, incluso ocultando información que dificultó el proceso.

Ante esta situación, el Estado asumió de manera temporal la administración, mantenimiento y operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio público. La AMP explicó que esta acción se sustenta en la Ley General de Puertos y fue respaldada por un decreto de ocupación emitido por el Órgano Ejecutivo.

La institución enfatizó que esta medida “no constituye una expropiación”, sino una utilización temporal de los bienes mientras se determina su valor, asegurando el debido proceso.

Asimismo, rechazó las acusaciones de PPC sobre supuestos actos arbitrarios o confiscación, señalando que todas las actuaciones del Estado se han realizado conforme a la Constitución y la ley, y que a la empresa se le ha garantizado el pleno ejercicio de sus derechos.

En el comunicado, la AMP también indicó que, tras asumir la operación de las terminales, previamente administradas por el Grupo Hutchison, se constató un “deterioro significativo” en las instalaciones, las cuales, según la entidad, se encuentran alejadas de estándares internacionales.

Por otro lado, se informó que PPC inició un proceso de arbitraje internacional bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). La AMP aseguró que ha cumplido con las disposiciones de ese proceso y continuará ejerciendo su defensa ante el tribunal arbitral.

Finalmente, la entidad reiteró que las diferencias entre ambas partes serán resueltas en esa instancia y anunció que, a partir de este momento, se abstendrá de emitir más declaraciones públicas sobre el tema hasta que concluya el arbitraje.

La República de Panamá reafirmó su compromiso de garantizar la operación continua, segura y eficiente de los puertos, así como la protección de la inversión nacional y extranjera conforme a la ley y los compromisos internacionales del país.