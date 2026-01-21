Aduanas cooperará con investigación tras aprehensión de funcionarios vinculados a red de contrabando de tabaco

La entidad aduanera señaló que pondrá a disposición toda la información requerida para esclarecer responsabilidades penales y contribuir al avance del proceso judicial.

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de la detención de varios funcionarios vinculados a una red criminal dedicada al contrabando de tabaco desde la Zona Libre de Colón hacia la frontera con Costa Rica, en Paso Canoas, la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) informó este miércoles que se encuentra colaborando con las investigaciones que adelantan las autoridades.

La entidad aduanera señaló que pondrá a disposición toda la información requerida para esclarecer responsabilidades penales y contribuir al avance del proceso judicial. Los hechos se derivan de la Operación Zona Norte, ejecutada por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público, mediante la cual se desarticuló una organización dedicada al contrabando de tabaco que operaba entre Colón y Panamá Oeste, con destino final hacia Costa Rica.

La intervención incluyó nueve diligencias de allanamiento simultáneas en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste, lo que permitió la aprehensión de nueve personas vinculadas a la red. Siete fueron detenidas durante la operación y dos en la fase investigativa, entre ellas tres funcionarios activos y un exfuncionario de Aduanas.

De acuerdo con las investigaciones, la organización aprovechaba la posición de algunos de sus integrantes dentro de la administración aduanera para evadir controles legales y facilitar el ingreso, transporte y distribución de tabaco, afectando directamente la economía nacional.

Según la Policía, el golpe financiero a la red criminal fue estimado en $4.2 millones, entre mercancía decomisada y activos relacionados con la estructura ilícita. Durante los allanamientos se incautaron más de 12 mil dólares en efectivo, un arma de fuego, un vehículo de alta gama, un vehículo tipo four wheels y otros indicios que servirán como prueba en el proceso judicial.

Algunas de las residencias allanadas se ubicaban en zonas exclusivas de la ciudad capital. En paralelo, la ANA hizo un llamado a su personal a actuar con integridad, ética y transparencia, recordando la responsabilidad de proteger la imagen institucional.