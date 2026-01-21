Operación Zona Norte: Aprehenden a funcionarios de Aduanas y particulares vinculados a red de contrabando de tabaco

El golpe financiero a la organización asciende a 4.2 millones de dólares , entre mercancía decomisada y activos relacionados con la red criminal.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó con éxito la Operación Zona Norte, desarticulando una red criminal dedicada al contrabando de tabaco desde la Zona Libre de Colón hacia la frontera con Costa Rica (Paso Canoas).

La intervención incluyó nueve diligencias de allanamientos simultáneos en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste, logrando la aprehensión de nueve personas vinculadas a la organización. De estas, siete fueron detenidas hoy y dos durante la fase investigativa, incluyendo tres funcionarios y un exfuncionario de Aduanas.

Funcionarios involucrados y modus operandi

Las investigaciones determinaron que la red criminal aprovechaba la posición de sus miembros en la administración aduanera para evadir controles legales y facilitar el ingreso, transporte y distribución de tabaco hacia el exterior. La operación evidencia cómo la corrupción interna puede ser utilizada para actividades ilícitas que afectan la economía y el Estado de derecho.

Decomisos millonarios y bienes incautados

El golpe financiero a la organización asciende a 4.2 millones de dólares, entre mercancía decomisada y activos relacionados con la red criminal. Durante los allanamientos se incautaron más de 12 mil dólares en efectivo, un arma de fuego, un vehículo de alta gama, un four wheels y otros indicios que servirán para sustentar el proceso judicial. Las residencias de algunos de los implicados se ubicaron en zonas exclusivas de la ciudad capital.

Compromiso institucional

La Policía Nacional y el Ministerio Público reiteraron su compromiso firme contra el crimen organizado, la corrupción y cualquier actividad ilícita, enfatizando que no habrá protección por cargos o posición de los implicados. Esta operación forma parte de los esfuerzos continuos de las autoridades para proteger la economía nacional, la seguridad ciudadana y el Estado de derecho.