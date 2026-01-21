Posible excarcelación de marino panameño Olmedo Núñez en Venezuela se retrasa por 'temas administrativos'

Ciudad de Panamá/El viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Carlos Arturo Hoyos, confirmó este miércoles 21 de enero que la posible liberación del marino panameño detenido en Venezuela se habría retrasado por “temas administrativos” y afirmó que a Olmedo Javier Núñez “se le transfirió y causó cierta confusión”.

Hoyos se limitó a ahondar en los motivos de los “temas administrativos” que giran en torno a los trámites de excarcelación del marino veragüense.

La declaración de Hoyos surge luego de que el pasado 16 de enero el gobierno panameño confirmara que Núñez había sido liberado; sin embargo, horas más tarde la Cancillería de Panamá emitió un comunicado en el que se retractó de la declaración, mientras aseguraba que continuaban las gestiones para la liberación de este hombre, que se mantiene detenido en Venezuela hace más de 7 meses.

La información llegó a través de un comunicado de la Cancillería de Panamá.

Según el informe de la Cancillería, Alfredo Romero, portavoz de la organización Foro Penal, da seguimiento a los detenidos en Venezuela. Romero dijo que “el panameño Javier Olmedo Núñez estaba en la lista de excarcelados este miércoles en la noche, pero por razones que no comprendemos no fue liberado”.