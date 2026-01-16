Liberan a Javier Olmedo Núñez, marino panameño detenido en Venezuela

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno de la República de Panamá confirmó la liberación del ciudadano panameño Javier Olmedo Núñez, quien se encontraba detenido en un centro de detención del régimen de Venezuela.

La información llegó a través de un comunicado de la Cancillería de Panamá.

"Desde que se tomó conocimiento de su detención, el presidente José Raúl Mulino lideró una atención permanente al caso, instruyendo a todas las instancias del Estado a intensificar esfuerzos diplomáticos para lograr su pronta liberación y retorno al país", informa una nota de la Cancillería panameña.

Destacan el papel fundamental de la Misión Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas, dirigida por el embajador Eloy Alfaro, cuyos esfuerzos en foros multilaterales fueron determinantes, así como el trabajo incansable del servicio consular en Caracas, que brindó un acompañamiento humano y profesional constante. También fueron reconocidos los equipos de diplomáticos y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores por su diligencia y compromiso.

El Gobierno nacional agradeció además la solidaridad expresada por líderes internacionales, entre ellos la señora María Corina Machado, el apoyo de la diplomacia de Qatar y la contribución del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en estas gestiones humanitarias que permitieron el desenlace positivo del caso.

Mediante un comunicado oficial, Panamá reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la protección de sus nacionales en el exterior y el respeto al derecho internacional, principios que guían su política exterior. Las autoridades celebraron el regreso seguro de Olmedo Javier Núñez al país, enviando un emotivo mensaje de “Bienvenido a casa” a uno de los suyos.

Hace unos días el Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre las gestiones diplomáticas que mantenían por el marino Olmedo Javier Núñez Peñalba, detenido en Venezuela desde hace más de siete meses.

La Cancillería afirmó que se trata de un caso que era atendido como prioridad internacional.