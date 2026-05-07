Autoridades detalles recientes operativos de decomisos de drogas

También se llevó a cabo una operación coordinada con la Dirección Nacional Antidroga de la Policía Nacional, resultando en la aprehensión de tres personas.

Ciudad de Panamá/Julio Villarreal, fiscal de Droga, informó sobre los resultados de operativos contra el narcotráfico y la criminalidad organizada.

En la provincia de Chiriquí, se incautaron 1320 paquetes de clorhidrato de cocaína que eran trasladados en varios vehículos por la vía interamericana, a la altura de San Félix y Remedios.

La Policía Nacional ubicó los vehículos y encontró la sustancia ilícita, un arma de fuego y dinero en efectivo. Se aprehendió a cuatro personas, tres de Chiriquí y una de Belagua.

El mismo día, en el archipiélago de las Perlas, el Servicio Nacional Aeronaval incautó 975 paquetes de sustancias ilícitas y aprehendió a dos personas, una mayor de edad y una menor de edad. Todas las personas aprehendidas hasta el momento son de nacionalidad panameña.

También se llevó a cabo una operación coordinada con la Dirección Nacional Antidroga de la Policía Nacional, resultando en la aprehensión de tres personas (una panameña, una costarricense y una colombiana) dedicadas a la comercialización de sustancias ilícitas. Se les encontraron dos paquetes de sustancias ilícitas.

Adicionalmente, en un centro portuario, se incautaron 35 paquetes de clorhidrato de cocaína dentro de un contenedor refrigerado a bordo de una embarcación. La embarcación provenía de Ecuador, hacía tránsito por Panamá, y tenía como destino final Estambul, con una escala en el Reino de España. Villarreal destacó que Panamá es utilizado por organizaciones criminales para traficar sustancias ilícitas debido a su operación continua en el mercado marítimo.