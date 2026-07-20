Autoridades de Tierras Altas convocan reunión urgente por aumento de hurtos y robos

Las autoridades señalaron que tanto las juntas comunales como la Alcaldía han tenido que atender estas situaciones, pese a que muchas de las personas afectadas provienen de otras regiones del país.

Chiriquí/Las autoridades del distrito de Tierras Altas convocaron para el próximo 28 de julio una reunión extraordinaria con los estamentos de seguridad y representantes de las fuerzas vivas para abordar una serie de problemas que, según advierten, están afectando la convivencia y la seguridad en el corregimiento de Paso Ancho y otros sectores del distrito.

Entre las principales preocupaciones figuran el incremento de hurtos y robos, el crecimiento de la población migrante que llega a la zona para trabajar en actividades agrícolas y las condiciones precarias en algunos campamentos donde residen trabajadores temporales.

El representante del corregimiento de Paso Ancho explicó que la reunión también abordará temas relacionados con la disposición de la basura, la organización en el área del Parque Nacional Volcán Barú y otros aspectos sociales que, aseguró, han ido agravándose con el paso de los meses.

"Hay temas de seguridad, de basura y de organización que requieren la participación de todas las instituciones para buscar soluciones a un problema social que ha venido creciendo en Tierras Altas", indicó.

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De acuerdo con las autoridades locales, la llegada de un mayor número de trabajadores migrantes ha generado una situación que trasciende el ámbito laboral y ha derivado en problemas sociales, especialmente por las condiciones de vivienda en algunos campamentos.

Según explicaron, en varios de estos sitios se han detectado condiciones insalubres que incluso han provocado el fallecimiento de menores de edad debido a enfermedades asociadas al entorno donde habitan.

Las autoridades señalaron que tanto las juntas comunales como la Alcaldía han tenido que atender estas situaciones, pese a que muchas de las personas afectadas provienen de otras regiones del país.

En materia de seguridad, también manifestaron preocupación porque, según sostienen, entre quienes llegan a la zona para trabajar podrían ingresar personas vinculadas a actividades delictivas.

"Al no haber un control o una verificación de las personas que llegan a nuestra zona, se mezclan trabajadores con personas de mal vivir, lo que pone en riesgo a la ciudadanía", afirmó el representante.

Asimismo, indicó que la Policía Nacional ha intervenido en diversos casos relacionados con hurtos y robos registrados recientemente en el sector.

La reunión del 28 de julio busca que las instituciones competentes conozcan de primera mano la situación y coordinen acciones para atender tanto los problemas de seguridad como las condiciones sociales y sanitarias que enfrentan algunos trabajadores agrícolas en Tierras Altas.

Información de Demetrio Ábrego