Alcaldía de Dolega impone multas por tirar basura, consumir licor en la vía pública y generar ruidos en El Caño

El decreto, firmado el 10 de julio de 2026, entró en vigencia tras su sanción y publicación oficial.

La Alcaldía de Dolega estableció nuevas sanciones para quienes incurran en conductas que afecten el orden público y el ambiente en el área turística de El Caño, en el corregimiento de Dolega, mediante el Decreto Alcaldicio No. 11-2026, publicado en la Gaceta Oficial.

La normativa prohíbe:

Lavado de buses, taxis y vehículos particulares en el sitio

La disposición inadecuada de basura y residuos sólidos

La generación de ruidos excesivos provenientes de equipos de sonido en automóviles

El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y cualquier otra conducta que altere la tranquilidad de residentes y visitantes o afecte el equilibrio ambiental del sector

De acuerdo con el decreto, quienes incumplan estas disposiciones se exponen a multas que van desde B/.500 hasta B/.1,000, montos que deberán ser pagados al Tesoro Municipal, sin perjuicio de otras sanciones que puedan corresponder conforme a la legislación vigente.

Además, el documento establece que todo usuario, visitante o residente del área de El Caño deberá depositar correctamente la basura y los desechos sólidos en los recipientes habilitados. En caso de incumplimiento, los responsables deberán retirar sus propios residuos y podrán ser sancionados por afectar el entorno, la salud pública y el ecosistema local.

La vigilancia y aplicación del decreto estará a cargo de la Policía Nacional, la Policía Municipal, la funcionaria de Cumplimiento de la Alcaldía y la Junta Local, entidades facultadas para hacer cumplir las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para garantizar el bienestar de la población.

En la parte considerativa del decreto, la Alcaldía señala que la medida responde a las preocupaciones expresadas por residentes y transeúntes debido a la contaminación provocada por la disposición inadecuada de residuos, el lavado de vehículos en las orillas del canal y la acumulación de basura dejada por bañistas y visitantes.

Según el municipio, estas prácticas deterioran el ecosistema, afectan la calidad del agua, perjudican el paisaje y generan impactos negativos en la salud pública.