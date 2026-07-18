Fuga en la Joyita: Recapturan a Edwin González Córdoba en Loma Cobá, prófugo desde el 1 de junio

Durante el operativo, los agentes lograron ubicar y aprehender al hombre, quien se había fugado del centro penitenciario el pasado 1 de junio.

Ciudad de Panamá, Panamá/Edwin González Córdoba, quien se mantenía prófugo del centro penitenciario La Joyita, fue recapturado este sábado durante un operativo realizado en el sector de Loma Cobá, distrito de Arraiján.

González Córdoba está vinculado a un proceso por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio. Por información que permitiera dar con su paradero, las autoridades ofrecían una recompensa de 4,000 dólares.

La detención se produjo luego de que agentes de la Policía Nacional desarrollaran labores de búsqueda y verificación en el área. El hombre se había fugado del centro penitenciario el pasado 1 de junio. Ese día, la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno tenían prevista una operación para redistribuir a más de 80 privados de libertad, quienes serían trasladados de pabellón. Entre ellos se encontraban presuntos cabecillas de organizaciones criminales.

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La medida formaba parte de una estrategia de clasificación y reubicación de reclusos para reforzar la seguridad y el control dentro del penal. Sin embargo, durante el operativo se registraron disturbios y, en medio del desorden, al menos 195 privados de libertad se fugaron.

La situación dejó un saldo de dos privados de libertad muertos y varios heridos. Por este caso, las autoridades aún mantienen la búsqueda de 10 reclusos que permanecen prófugos. Mientras tanto, varios de los privados de libertad recapturados han recibido condenas de entre dos y tres años de prisión por el delito de evasión.

Tras su captura, González Córdoba fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes y su posterior reingreso al sistema penitenciario.

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