Autorizan contrato para asesoría técnica en proyecto del tren Panamá-David

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó hoy la Resolución N. 145-25, que autoriza la contratación mediante procedimiento excepcional, entre la Secretaría Nacional del Ferrocarril y la empresa estadounidense AECOM USA, Inc. (AECOM Panamá), para la asesoría técnica y estratégica para el desarrollo de ingeniería al 20% del tramo Albrook-Sajalices y consolidación de los estudios para el documento de factibilidad del proyecto del Tren Panamá-David-Frontera, por el monto de 4 millones 170 mil dólares.

La Secretaría del Ferrocarril informó que ha avanzado en el plan maestro del proyecto, así como en el alcance del desarrollo de la ingeniería al 20% de un tramo de la Fase 1, la contratación de los estudios para la evaluación de impacto ambiental, los estudios de población objetivo, análisis de mercado y la evaluación financiera, económica y social.

En adición, la Secretaría del Ferrocarril ha solicitado la inclusión del desarrollo de la ingeniería al 20% para los tramos adicionales entre la Estación Albrook y El Espino, así como la elaboración del diseño conceptual al 20% del quinto puente sobre el Canal de Panamá, infraestructura crítica para la conexión del corredor ferroviario.

Sin embargo, el proyecto ahora requiere una nueva consultoría que incluya: