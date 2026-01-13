Autorizan contrato para asesoría técnica en proyecto del tren Panamá-David

Avances del tren de Panamá-David
Avances del tren de Panamá-David / TVN Noticias

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó hoy la Resolución N. 145-25, que autoriza la contratación mediante procedimiento excepcional, entre la Secretaría Nacional del Ferrocarril y la empresa estadounidense AECOM USA, Inc. (AECOM Panamá), para la asesoría técnica y estratégica para el desarrollo de ingeniería al 20% del tramo Albrook-Sajalices y consolidación de los estudios para el documento de factibilidad del proyecto del Tren Panamá-David-Frontera, por el monto de 4 millones 170 mil dólares.

La Secretaría del Ferrocarril informó que ha avanzado en el plan maestro del proyecto, así como en el alcance del desarrollo de la ingeniería al 20% de un tramo de la Fase 1, la contratación de los estudios para la evaluación de impacto ambiental, los estudios de población objetivo, análisis de mercado y la evaluación financiera, económica y social.

Nota relacionada: Inicia estudio de impacto ambiental de la Fase 1 del proyecto ferroviario Panamá–David–Frontera

En adición, la Secretaría del Ferrocarril ha solicitado la inclusión del desarrollo de la ingeniería al 20% para los tramos adicionales entre la Estación Albrook y El Espino, así como la elaboración del diseño conceptual al 20% del quinto puente sobre el Canal de Panamá, infraestructura crítica para la conexión del corredor ferroviario.

Imagen de la presentación del proyecto 'Tren Panamá - Chiriquí'.
Imagen de la presentación del proyecto 'Tren Panamá - Chiriquí'. / TVN Noticias

Sin embargo, el proyecto ahora requiere una nueva consultoría que incluya:

  1. ⁠La producción y coordinación de los estudios de factibilidad del proyecto que llevará a la elaboración del documento de factibilidad, en línea con los requisitos de la Guía Metodológica de Formulación y Evaluación de Proyectos del MEF.
  2. El diseño del quinto puente sobre el Canal de Panamá y la estimación del CAPEX; el acompañamiento técnico y seguimiento de la campaña geotécnica Fase I.
  3. El seguimiento del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y la elaboración de requerimientos técnicos para el tramo Fase I.
  4. El desarrollo de componentes complementarios orientados al desarrollo del plan de negocios; la integración de los estudios de demanda y oferta de mercado para alimentar los modelos financieros y económicos.
  5. La realización de un estudio de mercado para identificar proveedores clave de servicios ferroviarios y conexos (incluyendo aspectos de desarrollo inmobiliario y financiero).
  6. El acompañamiento en la definición y estructuración del proyecto.
  7. La revisión legal y regulatoria relacionada con la factibilidad.
  8. Un análisis y valoración preliminar del potencial de desarrollo orientado al tránsito en seis puntos principales y la evaluación del potencial de inversión privada a través de los mecanismos permitidos por el marco regulatorio de Panamá.

Temas relacionados

secretaria del ferrocarril tren david-panama Tren Panamá-Chiriquí
Si te lo perdiste
Lo último
stats