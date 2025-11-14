Inicia estudio de impacto ambiental de la Fase 1 del proyecto ferroviario Panamá–David–Frontera

El estudio iniciará con el levantamiento de la línea base ambiental, social y cultural a lo largo del trazado correspondiente a la Fase 1 Panamá–Divisa.

Ciudad de Panamá/La Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá (SNDF) anunció el inicio oficial del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III correspondiente a la Fase 1 del proyecto ferroviario Panamá–David–Frontera, en coordinación con la firma internacional WSP.

Esta etapa marca un avance decisivo en la planificación de una de las obras de infraestructura más relevantes para el futuro de la movilidad en el país.

El EsIA representa un proceso fundamental para garantizar que el desarrollo del proyecto se lleve a cabo bajo criterios de sostenibilidad, transparencia y respeto hacia las comunidades y el entorno natural. La SNDF trabaja esta fase en alianza estratégica con WSP del Istmo, S. de R.L., reconocida por su trayectoria en ingeniería, consultoría ambiental, planificación y supervisión de proyectos de gran escala en Panamá y la región.

El estudio iniciará con el levantamiento de la línea base ambiental, social y cultural a lo largo del trazado correspondiente a la Fase 1 Panamá–Divisa, que abarca las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Herrera.

Las labores de campo comenzarán en noviembre de 2025 y se extenderán hasta marzo de 2026.

Durante esta fase se recopilará información detallada sobre las condiciones actuales del área de influencia, con el fin de sustentar la evaluación socioambiental del proyecto y definir medidas de manejo, prevención, mitigación y compensación ambiental que garanticen una ejecución responsable y en equilibrio con las comunidades locales.

El desarrollo del EsIA se ajusta a las normas de protección ambiental de la Banca Multilateral y a los más altos estándares internacionales en materia de sostenibilidad.

Estos lineamientos sentarán las bases para un proyecto ferroviario que combine innovación, desarrollo económico y responsabilidad ambiental, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado panameño para impulsar un crecimiento sostenible.

“Este estudio marca un paso muy importante para el proyecto. El tren está avanzando de forma responsable, tomando en cuenta la realidad de cada comunidad y su entorno natural. Queremos que este proyecto sea un ejemplo de cómo se puede construir progreso cuidando lo nuestro”, destacó el ingeniero Henry Faarup, secretario nacional del Ferrocarril.

Así mismo, se informó que el estudio permitirá fortalecer la planificación social y comunitaria mediante encuestas, entrevistas, reuniones informativas y espacios de diálogo que garantizarán la participación activa de quienes residen en el área de influencia del proyecto.

“Estamos comprometidos con impulsar un proyecto que transforme la movilidad del país, que respete su riqueza ambiental y que contribuya a mejorar la calidad de vida de los panameños. Este tren es un símbolo de integración, progreso y visión nacional”, añadió Faarup.