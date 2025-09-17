Tren Panamá-David-Frontera: Representante de El Cristo pide que se incluya estación de pasajeros en Aguadulce

Miembros del Concejo Municipal de Aguadulce dieron cortesía de sala al ingeniero Rolando Lay, director de Ingeniería de la Secretaría del Ferrocarril de Panamá, y Ramiro Ochoa, abogado de liberación de vía, para conocer detalles de la construcción y operación del tren Panamá-David-Frontera.

Te puede interesar: CSS reitera los servicios de prestaciones económicas del Instituto de la Salud de los Trabajadores

La reunión, que contó con la presencia del presidente del Concejo Municipal de Aguadulce, Alfred Ledezma, los 11 representantes de corregimientos y el alcalde, Cristian Eccles, sirvió para explicar que Aguadulce será una de las 14 estaciones de este proyecto. El plan maestro de la obra se desarrolla bajo la supervisión de Henry Faarup, secretario del Ferrocarril de Panamá.

Rolando Lay explicó que el tren se convertirá en un activo crucial para la oferta logística de Panamá, complementando otros proyectos de infraestructura como la expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen, nuevos puertos y un gasoducto. Enfatizó la importancia de Aguadulce, que contará con una estación de carga en la zona de El Roble, diseñada para reactivar la economía local y evitar la migración de sus habitantes a la ciudad de Panamá.

El ferrocarril conectará el 45% del territorio nacional, lo que permitirá descentralizar la actividad económica, actualmente concentrada en la zona del Canal (5.7% del territorio). Se proyecta que el proyecto genere más de 50 mil empleos, tanto directos como indirectos, a lo largo de su ruta.

El tren tendrá dos componentes: uno de pasajeros, que alcanzará una velocidad de 180 kilómetros por hora entre Albrook y la frontera con Costa Rica, y otro de carga, que viajará a 100 kilómetros por hora. Lay sugirió que este podría ser el primer tramo de un futuro ferrocarril centroamericano, y destacó que el transporte de carga por tren podría ser hasta 50% más barato que por carretera.

El alcalde y los concejales reconocieron el potencial del proyecto para el desarrollo económico de Aguadulce y mostraron interés en futuros acercamientos con la Secretaría del Ferrocarril para conocer más beneficios. El representante del corregimiento de El Cristo, David Ortiz, calificó la obra como necesaria y solicitó la adición de una estación de pasajeros para Aguadulce.

Te puede interesar: Salud investiga muerte de adolescente por posible dengue; Kuna Nega registra más de 100 casos

Las 14 estaciones de pasajeros del tren serán: Albrook, Ciudad de la Salud, Panamá Pacífico, La Chorrera, Chame, Río Hato, Penonomé, Divisa, Santiago, Soná, San Félix, David, Bugaba y Paso Canoas – Frontera. Las estaciones de carga se ubicarán en Albrook, Bugaba y El Roble.