CSS reitera los servicios de prestaciones económicas del Instituto de la Salud de los Trabajadores

Ciudad de Panamá, Panamá/Los servicios de Prestaciones Económicas que brindaban en la Caja del Seguro Social se trasladaron del edificio Bolívar, que se encuentra en la Transístmica, hacia Calidonia, en el Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida.

La nueva sede tiene 10 ventanillas de orientación habilitadas para el uso de la plataforma digital “Mi Retiro Seguro” en la planta baja y en horarios de atención de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, de lunes a viernes.

"Mi Retiro Seguro" es una herramienta digital que permitirá a los asegurados consultar información clave sobre su historial laboral y hacer un cálculo aproximado de las pensiones al momento de la jubilación.

Mediante un comunicado, la Caja del Seguro Social informó que en el antiguo edificio Bolívar, la Dirección Ejecutiva Nacional de Prestaciones Económicas solo entregará copias autenticadas de resoluciones y expedientes de jubilados y pensionados.