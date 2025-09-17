Conusi exige diálogo a la ministra de Trabajo Jackeline Muñoz

Ciudad de Panamá, Panamá/La reciente admisión en la Procuraduría General de la República de una denuncia contra la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jacqueline Muñoz, ha profundizado la tensión entre el gobierno y los sindicatos. La querella fue presentada por la Confederación de Unidad Sindical Independiente (Conusi), cuyo secretario general, Marco Andrade, denunció en Noticias AM lo que calificó como una política de “persecución” contra las organizaciones sindicales.

La ministra Muñoz había respondido días antes en TVN Noticias que remitirá al Ministerio Público todas las auditorías internas realizadas a sindicatos panameños, asegurando que estas detectaron anomalías en el uso de fondos destinados a capacitación sindical, con un presunto perjuicio patrimonial al Estado de unos 5 millones de dólares.

Sin embargo, Andrade rechazó esas aseveraciones y explicó que los desembolsos a las organizaciones siguen un riguroso proceso de verificación:

“Primero debe hacerse el gasto, presentar facturas y programas de capacitación; luego la solicitud pasa por la auditoría interna del Mitradel, por contabilidad y finalmente por la Contraloría. Solo entonces se aprueba el reembolso”, detalló. “No entendemos cómo la ministra habla de una lesión patrimonial cuando los fondos están completamente auditados”.

El dirigente sindical también señaló que desde el inicio de la actual administración muchos gremios no han recibido los recursos que les corresponden del 5% del seguro educativo asignado a la capacitación laboral. De los más de 14 millones de dólares disponibles, dijo, más del 51% queda en manos del propio Ministerio de Trabajo, que no rinde cuentas sobre su uso.

La Conusi, que agrupa a más de 22 organizaciones, asegura que la ministra distribuye los recursos de manera discrecional, favoreciendo a gremios afines al gobierno. Además, acusa que la suspensión de desembolsos se justifica bajo el argumento de informes incompletos, pese a que el decreto que regula los fondos establece requisitos claros para su entrega.

“Este problema debe resolverse con diálogo, no con persecución judicial. La Organización Internacional del Trabajo, a través del convenio 144, orienta al tripartismo, pero la ministra actúa de manera unilateral”, subrayó Andrade, quien pidió abrir espacios de negociación sobre salario mínimo, pasantías y otros temas pendientes.

Finalmente, el dirigente reclamó que, mientras Muñoz se ha reunido con la central sindical Conato, no se ha reunido con Conusi. “Ella es ministra de Trabajo de todo el país, no de un solo sector”, recalcó.