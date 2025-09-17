Salud investiga muerte de adolescente por posible dengue; Kuna Nega registra más de 100 casos

Más de 100 casos de dengue se han registrado en Kuna Nega en lo que va del 2025. Piden a la población extremar las medidas para evitar la proliferación del Aedes aegypti, mosquito transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

Ciudad de Panamá, Panamá/La muerte de una adolescente de 13 años por una causa que podría ser dengue ha puesto en alerta a las autoridades de salud en la región metropolitana. Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública de la región confirmó que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar y confirmar la causa del deceso. La paciente contaba con una prueba de dengue positiva, tomada en una instalación de la Caja de Seguro Social.

En respuesta a este lamentable suceso, el Ministerio de Salud (Minsa), ha intensificado sus acciones en la comunidad de Kuna Nega. El personal de control de vectores, epidemiología y promoción de la salud está abocado a inspeccionar la escuela, la residencia de la menor y las áreas aledañas.

Con más de 100 casos de dengue registrados en el sector de Kuna Nega en lo que va del 2025, las autoridades han reiterado un llamado urgente a la población. Guerra enfatizó que la medida más efectiva para prevenir el contagio y evitar muertes es la eliminación de criaderos. Si bien el Minsa brinda apoyo con control químico y fumigación en los casos confirmados, la responsabilidad directa de la prevención recae en los ciudadanos.

La situación se complica debido a que esta es una población altamente vulnerable que vive cerca del relleno sanitario de cerro Patacón, un foco de riesgo para la proliferación del mosquito. Guerra manifestó que, a través del centro de salud de Kuna Nega, las autoridades se están reuniendo con líderes comunitarios para brindar educación y orientación sobre cómo manejar los desechos y almacenar el agua de forma segura.

El objetivo principal es lograr una participación comunitaria activa, que ha demostrado ser la estrategia más exitosa para controlar la propagación del dengue y proteger la vida de la población.