Avanza mantenimiento de escuelas en Panamá Oeste de cara al inicio del año escolar 2026

Panamá Oeste/Con miras a la apertura del año escolar 2026, el Ministerio de Educación y autoridades regionales de Panamá Oeste avanzan con el programa de mantenimiento de centros educativos, beneficiando a cientos de estudiantes en la provincia.

Este viernes, la escuela Lluvia de Bendiciones, ubicada en Cerro Castillo, Arraiján, recibió trabajos de pintura, electricidad y limpieza, en preparación para recibir a sus 296 alumnos, desde prekínder hasta sexto grado, en sus dos jornadas escolares.

El programa inició en octubre de 2025 y contempla la atención de 122 escuelas de la región, en colaboración con los centros penitenciarios, que participan en las labores de mantenimiento. Las autoridades advirtieron que los planteles del distrito de Capira presentan retrasos en las reparaciones debido a las intensas lluvias registradas en la zona.

El inicio oficial del año escolar 2026 está programado para el 2 de marzo, y estas acciones buscan garantizar que los centros educativos cuenten con instalaciones seguras y adecuadas para estudiantes y docentes.

Con información de Yiniva Caballero