Banco de Alimentos Panamá activa recolección de donaciones para familias afectadas por el terremoto

La recepción de donaciones comenzará el lunes 12 de octubre en las sedes del Banco de Alimentos ubicadas en Mañanitas, en la ciudad de Panamá, y en Divisa.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Banco de Alimentos Panamá (BAP) activó una respuesta solidaria para apoyar a las familias y comunidades afectadas por el terremoto que sacudió al país, con especial atención a sectores de las provincias de Los Santos, Veraguas y Coclé.

Como parte de esta iniciativa, la organización recibirá donaciones de alimentos, agua y artículos de higiene personal, que serán canalizados para atender las necesidades de las personas afectadas por la emergencia.

La recepción de donaciones comenzará el lunes 12 de octubre en las sedes del Banco de Alimentos ubicadas en Mañanitas, en la ciudad de Panamá, y en Divisa.

Entre los productos que se necesitan están agua, arroz, granos y menestras, alimentos enlatados, leche en envases Tetra Pak y cereales. También se solicitan pañales para niños y adultos, toallitas húmedas, toallas sanitarias y papel higiénico.

Quienes deseen colaborar también pueden realizar aportes económicos a través de Yappy, a la cuenta @bancodealimentos, con la referencia “AYUDA”.

Buscan voluntarios en Divisa

El Banco de Alimentos Panamá también hizo un llamado a las personas interesadas en sumarse como voluntarias para apoyar las labores de armado de la ayuda en su sede de Divisa.

Las jornadas de voluntariado se realizarán de lunes a sábado, en horario de 9:00 a.m. a 12:00 mediodía y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Para obtener más información sobre cómo colaborar, los interesados pueden comunicarse al +507 6236-7597.

El BAP forma parte de The Global FoodBanking Network (GFN) y trabaja bajo estándares de calidad e inocuidad alimentaria. Además, cuenta con el sello de la Cámara Panameña de Desarrollo Social (Capadeso).

La organización reiteró la importancia de la solidaridad ciudadana para atender las necesidades de las comunidades afectadas y recordó que cada aporte puede contribuir a llevar asistencia a quienes más lo necesitan.