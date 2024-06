Banda presidencial: ¿En qué consiste y qué representa exactamente?

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante la ceremonia de toma de posesión de los mandatarios, la banda presidencial ocupa un lugar destacado, pero ¿En qué consiste y qué representa exactamente?

La Cancillería de Panamá reveló a TVN Noticias que la banda es personalizada para cada presidente de la República, y no se transfiere de un mandatario a otro. Incluso se elabora una de repuesto.

Según la entidad, la banda para el presidente electo, José Raúl Mulino, ya se encuentra en proceso de confección, una información que Mulino también confirmó recientemente. Se especificó que esta no es una réplica de la bandera nacional, sino una representación de sus colores, sin las estrellas y con el escudo nacional en el centro.

A lo largo de los años, el modelo y diseño de la banda han permanecido estándar. Según expertos, la única variación ha sido en el escudo, dado que, al ser un símbolo patrio, debe cumplir con la Ley, sobre todo luego de las modificaciones realizadas en 2012.

De acuerdo con diversos expertos, la banda cubre desde el hombro derecho hasta la cadera izquierda del mandatario de forma simétrica, adornada con una borla dorada. El escudo debe estar orientado de forma correcta con respecto a la franja diagonal. Explicaron que el escudo en ella simboliza la autoridad.

Se confirmó que el presidente electo participará en una serie de prácticas en los días previos a la toma de posesión, programada para el 1 de julio próximo, sobre cómo debe colocarse la banda presidencial con el fin de evitar errores.

“No necesito ensayar, sinceramente. Yo me paro en cualquier lado y hablo. Ese día sí voy a leer porque tengo un mensaje importante para la nación, pero no necesito estar en eso. No es un ‘show’”, manifestó Mulino.

