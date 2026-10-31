Barrera del río Matías Hernández: un sistema de captura de desechos de Marea Verde y The Ocean Cleanup Panamá

Ciudad de Panamá/La barrera flotante del río Matías Hernández, un sistema que retiene los desechos que arrastra el río antes de que lleguen al mar. Recientemente, un video difundido en redes sociales mostró la barrera en pleno funcionamiento durante una fuerte tormenta.

Este proyecto de Marea Verde se realiza en colaboración con la ONG global The Ocean Cleanup y se financia únicamente con fondos privados de empresas panameñas comprometidas con el país.

Su función es detener los desechos flotantes antes de que lleguen a la bahía de Panamá y al océano. Desde su instalación en mayo de 2026, el sistema ha evitado que 50 mil kilos de desechos lleguen al mar.

Durante lluvias intensas, el caudal y la velocidad del río aumentan de forma considerable y ejercen gran fuerza sobre la barrera, la cual debe ser muy robusta para contener la gran cantidad de basura que baja por el río. Aun así, la gran mayoría de los materiales retenidos no llegarán al mar.

La barrera del río Matías Hernández forma parte de Siete Cuencas, una iniciativa de Marea Verde que actualmente opera en tres ríos de la ciudad de Panamá: Juan Díaz, Río Abajo y Matías Hernández. A la fecha, este trabajo ha evitado que más de 100 mil kg de desechos lleguen al mar.

Las barreras son una de las tres líneas de trabajo de la organización, junto con la educación y la incidencia. Detener los desechos en los ríos es una respuesta inmediata, pero la solución de fondo está en reducir el uso de plásticos desechables desde el origen.