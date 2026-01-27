Robinson critica proceso contra Carrizo y califica de improcedente la no juramentación en el Parlacen

Robinson también calificó las acciones judiciales contra figuras del partido como una posible persecución política , aunque reconoció que algunas personas podrían haber incurrido en delitos y que estos deben ser investigados.

El diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, se pronunció sobre la detención del exvicepresidente José Gabriel Carrizo y la no juramentación de este y del expresidente Laurentino Cortizo en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), señalando cuestionamientos sobre el procedimiento y alegando posibles motivaciones políticas.

Robinson afirmó que Carrizo retornó a Panamá para enfrentar la justicia, como otros miembros del partido, y expresó su confianza en que el proceso se desarrolle de manera clara y conforme a la ley. Sin embargo, cuestionó la forma en que se realizó la detención.

“Creo en las leyes y en la justicia; lo que no creo es en la justicia mediática y en la condena mediática que se hace frente a nuestra gente”, expresó el dirigente político.

En relación con el Parlacen, Robinson sostuvo que Carrizo no debía pasar por un proceso de juramentación ordinario, ya que, según explicó, los expresidentes y exvicepresidentes tienen derecho a integrar el organismo regional por mandato constitucional.

Es un acto improcedente que no se haya juramentado a Gaby porque Gaby no fue electo. Los presidentes y vicepresidentes entran por derechos propios”, indicó.

El líder del PRD también calificó las acciones judiciales contra figuras del partido como una posible persecución política, aunque reconoció que algunas personas podrían haber incurrido en delitos y que estos deben ser investigados.

Además, Robinson mencionó la posibilidad de que Panamá analice su permanencia en el Parlacen, un tema que, dijo, podría discutirse en la Asamblea Nacional.

Las declaraciones se dieron durante un evento en la sede del PRD, donde se realizaba la entrega de credenciales a nuevos miembros del Comité Ejecutivo Nacional del partido, mientras continúan las reacciones políticas tras la detención de Carrizo y el debate sobre la representación de Panamá en el Parlacen.

Información de Yenny Caballero