José Gabriel Carrizo | Parlacen no incluye su juramentación ni la de Laurentino Cortizo en agenda

Hasta el momento, el Parlacen no ha informado cuándo se abordará la incorporación de Cortizo y Carrizo como parlamentarios regionales, ni si el proceso judicial contra el exvicepresidente podría incidir en su juramentación.

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) inició este martes su período de sesiones ordinarias con una agenda centrada en la incorporación de la bancada de Honduras y la elección de directivos, sin incluir la juramentación del expresidente panameño Laurentino Cortizo ni del exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

Según informó el Parlacen, la sesión fue presidida por la diputada Karla Gutiérrez y contempló como puntos del orden del día la incorporación de la bancada hondureña para el período 2026-2030, el dictamen de la Comisión Especial de Credenciales y la convocatoria a elecciones de directivos por Honduras para completar el período 2025-2026.

La ausencia de la juramentación de los exmandatarios panameños ocurre en un contexto marcado por el proceso judicial contra Carrizo. El pasado 26 de enero, un juez giró orden de captura contra el exvicepresidente, acusado del delito de enriquecimiento injustificado. Carrizo retornó a Panamá este martes y fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, quedando a la espera de que se le realice la audiencia de garantías.

Te puede interesar: José Gabriel Carrizo | 'Tres investigaciones por enriquecimiento injustificado', permanece en la DIJ en espera de audiencia

Hasta el momento, el Parlacen no ha informado cuándo se abordará la incorporación de Cortizo y Carrizo como parlamentarios regionales, ni si el proceso judicial contra el exvicepresidente podría incidir en su juramentación.

El Parlamento Centroamericano es un órgano político permanente del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), cuyos miembros incluyen a expresidentes y exvicepresidentes, además de diputados electos por voto popular en los países miembros.