José Gabriel Carrizo | 'Tres investigaciones por enriquecimiento injustificado', permanece en la DIJ en espera de audiencia

La audiencia será este miércoles 28 de enero después del mediodía, según Víctor Orobio, miembro del equipo legal.

Ciudad de Panamá, Panamá/El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, fue aprehendido la mañana de este martes 27 de enero en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras arribar a Panamá en un vuelo procedente de Guatemala, en cumplimiento de una orden emitida por las autoridades judiciales.

Carrizo, quien también fue excandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático, salió esposado de manos y logró responder brevemente a los medios de comunicación apostados en el exterior de la principal terminal aérea del país, donde aseguró que regresó voluntariamente para enfrentar el proceso en su contra.

“Aquí estoy. No atender la juramentación del Parlacen y venirme en el primer vuelo. Apenas me enteré por ustedes, por los medios de comunicación, sobre una nota que hablaba de... de acudir y de conducirme, preferí venirme a Panamá con la frente en alto porque soy inocente”, dijo Carrizo.

El exvicepresidente agregó que es víctima de una “persecución política” y afirmó que continuará denunciando esta situación.

Tras su aprehensión, Carrizo fue conducido a la Fiscalía Anticorrupción y posteriormente trasladado a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón, donde permanece a la espera de su audiencia.

Varias investigaciones

Por su parte, el abogado Adecio Mojica, miembro del equipo legal del exvicepresidente, explicó que existen varias investigaciones abiertas por un mismo hecho, relacionadas con un presunto enriquecimiento injustificado.

“Soy parte del equipo de abogados del exvicepresidente José Gaby Carrizo. Nosotros estamos haciendo desde un principio, porque, como lo ha comentado el licenciado Meilán, hay varias investigaciones por el mismo hecho, y me refiero al mismo hecho porque se supone que es por enriquecimiento injustificado. Ya en Contraloría nosotros presentamos, en un momento dado, parte de la justificación de lo que se está intentando plasmar aquí como la comisión de un supuesto delito de enriquecimiento injustificado”, recalcó.

Puedes leer: Exvicepresidente José Gabriel Carrizo es aprehendido en el aeropuerto de Tocumen: 'Soy inocente'

Mojica detalló que algunas carpetas de investigación se mantuvieron bajo reserva:

“Justamente dentro de las tres carpetas, porque son tres carpetas por el mismo hecho, en una de ellas ya se emitió en el pasado, no muy lejano, y me refiero a hace un par de semanas, varias reservas. Como parte del procedimiento de la Fiscalía, entiendo que lo hicieron para adelantar algún tipo de investigación, pero quiero que quede muy claro que dentro de esas investigaciones el objetivo es verificar si hay o no un enriquecimiento injustificado”.

Añadió que se han realizado verificaciones bancarias como parte del proceso:

“¿Qué quiero decir con esto? Que se ha hecho búsqueda en los diferentes bancos de la localidad conforme a esos hechos supuestamente cometidos”.

Sobre la carpeta más reciente, el abogado indicó:

“En esta última carpeta que dio origen al ingreso del informe de auditoría que presentó la Contraloría, fue reservada durante todos estos días y fue hasta hoy que tuvimos la oportunidad, obviamente, de poder verificar cuál era la cifra por el supuesto enriquecimiento injustificado”.

En tanto, el abogado Pedro Meilán explicó el procedimiento que seguirá Carrizo tras su aprehensión, que incluye una evaluación médica, su traslado a un centro de detención provisional y la realización de una audiencia de garantías, en las próximas horas.

El caso continuará su curso en el sistema judicial, donde se conocerán los cargos formales y las posibles medidas cautelares contra el exvicepresidente.

Abogado califica de “ilegal” la aprehensión

El abogado Víctor Orobio, del equipo legal del exvicepresidente Carrizo, calificó de ilegal y apresurada la aprehensión de su defendido tras su regreso a Panamá desde Guatemala.

Orobio indicó que la investigación se relaciona con un supuesto enriquecimiento injustificado de alrededor de 3 millones de dólares, monto que, según la defensa, fue justificado con evidencia sobre ingresos familiares lícitos.

“Demostramos la fuente de los ingresos familiares y la licitud de esos fondos. Estamos sorprendidos de que el Contralor no haya corregido su informe”, afirmó.

El abogado destacó que Carrizo no representa un peligro para la investigación y que su regreso voluntario al país demuestra su intención de enfrentar la justicia y limpiar su nombre.

“Una persona que renuncia a un derecho constitucional y se viene a Panamá a enfrentar la justicia, envía un gran mensaje de que lo que desea es limpiar su nombre y el de su familia”, sostuvo Orobio.

El abogado confirmó que la audiencia de garantías será mañana después del mediodía y que la defensa está preparada para presentar todos los elementos para aclarar cada duda de la fiscalía. Sobre su permanencia en la DIJ, señaló que dependerá de una decisión administrativa de las autoridades.