Robinson y Varela enfrentados: ¿Quién metió funcionarios en el ‘cuartito’ de la Comisión de Presupuesto?

Panamá/En medio de la discusión del proyecto de ley 9, sobre la propuesta para aumentar el monto de los traslados de partida que diversas instituciones llevan a la Asamblea Nacional y restablecer al Ministerio de la Presidencia la autorización para los viáticos de funcionarios al exterior del país, dos de los diputados más veteranos del pleno chocaron.

Se trata del perredista Benicio Robinson y del diputado panameñista José Luis Popi Varela. En la discusión de ayer miércoles, el diputado Varela defendió la propuesta del gobierno que pide que se regresen los viáticos a funcionarios de alta jerarquía y permitir que los traslados de partida que puedan gestionar las instituciones sean de $5 millones.

Varela señaló que nunca entendió la molestia del ministro Felipe Chapman, con respecto a lo que aprobó la Comisión de Presupuesto sobre los viáticos al exterior. Para él, dijo, la propuesta de que se le restaure el viático a los funcionarios, que se les quitó en 2023, es buena.

El punto que llamó la atención de Robinson sobre la sustentación de Varela es que este indicó que ir a la Asamblea por un dólar “no tiene sentido”. “Era como un chantaje, una presión, era una forma de manipular al Ejecutivo (…)”. Aunque Varela considera que el monto propuesto actualmente por el Gobierno [de 5 millones de dólares] es “extremadamente alto”.

“Pero quiere que le diga algo, señor ministro: yo estaría de acuerdo en dar mi voto por 5 millones de dólares en este proyecto de ley y si alguien lo aprueba yo lo apruebo, porque aquí solo quedan dos meses de gobierno para hacer traslados de partida de fondos que ya existen …”, dijo al ministro Felipe Chapman, quien se encontraba en el pleno.

Eso, explicó Varela ayudaría al Gobierno para que en estos dos meses ordene las finanzas, lo que han visto que está mal y puedan poner la estructura y que no sea la Asamblea la que ponga una cortapisa. Dejó claro que en el presupuesto de 2025 no estaría de acuerdo en que los traslados superen los $300 mil.

Hoy, su colega Robinson le cuestionó lo dicho. Señaló que es el Ejecutivo el que chantajea a la Asamblea y aseguró que si se le eliminaron los traslados de partidas fue por el tema de la mina, porque el país ya no recibiría lo mismo. O era eso o que las obras no se hicieran.

“Parece que se le olvidó que un gobierno más chantajista fue el de [Juan Carlos] Varela (…) él dice que se dejó en cero [los traslados] para que se chantajeara al Gobierno”.

El único que metió al gerente del Canal [Jorge Luis Quijano] en un cuartito, como ellos lo dicen, fue un diputado del Partido Panameñista y fue un diputado del circuito hoy 8-5, que todos lo conocen (...), burdamente y que no está aquí”, confirmó.

Cabe señalar que Robinson es el primer diputado que confirma lo que sucedió al exadministrador del Canal Jorge Luis Quijano, quien, en 2022, después de abandonar el cargo, en una entrevista en un medio de la localidad, contó que “a mí me metieron en el cuartito y me quitaron el celular (...) ellos, los diputados. Estaban todos los partidos representados allí”.

Robinson continuó diciendo: “ese diputado amigo de Pesé [José Luis Popi Varela] fue mi secretario [en la Comisión de Presupuesto] en 2014-2015. ¿Entonces él metía también a los ministros en cuartito (…)?, se preguntó. "¿Que diga en qué cuartito?”. acotó.

Es muy bueno decirle al pueblo que los diputados chantajeamos, cuando el Gobierno es el que más nos chantajea a nosotros y no este, el otro y el que vino, porque a veces quieren pasar cosas que no son correctas y no lo permitimos (…)”.