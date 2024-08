Mulino lanza advertencia a diputados tras revés de Chapman en la Comisión de Presupuesto

Ciudad de Panamá/Luego que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, tuviera su primer revés durante la sustentación del proyecto de modificaciones a la ley de presupuesto del Estado, para la vigencia fiscal de 2024, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió a lo sucedido en esa instancia legislativa durante la conferencia de prensa de este jueves 22 de agosto.

En sus declaraciones, el mandatario aseguró que no permitiría "chantajes" ni presiones del Órgano Legislativo, y que no permitiría la coadministración del presupuesto general del Estado.

Contenido relacionado: La primera ronda: Chapman y la Comisión de Presupuesto

Yo no voy a permitir que el presupuesto de la Nación lo coadministre ningún órgano del Estado, es la facultad constitucional del Ejecutivo de administrar el presupuesto de la Nación, de acuerdo a la ley de presupuesto”, señaló.

El mandatario detalló que ya ha conversado con la presidenta de la Asamblea, la diputada oficialista, Dana Castañeda, para arreglar el monto.

Sobre los viáticos, indicó que aunque haya austeridad, son necesarios para cumplir misiones de trabajo en el extranjero.

Si son $500 o $600 al día de acuerdo a la jerarquía del cargo, pues eso será. Sé lo caro que es viajar, no todo el que está en un puesto de gobierno es rico, y no todos pueden decir no me pagues viático que yo me pago mis viajes, eso no es así”, resaltó.

Mulino dejó claro que no está de acuerdo que un ministro o un funcionario tenga que ir a la Asamblea para que le autoricen un viaje.

“Esa locura no va a pasar, y se lo digo a todos los diputados. Por ahí no van los tiros conmigo, yo colaboro armónicamente con el Órgano Legislativo, pero no me vengan a coaccionar ni a chantajear como estaban acostumbrados en el gobierno anterior, conmigo no hay chantaje que valga”, subrayó

¿Qué pasó en la Comisión de Presupuesto?

El proyecto de ley presentado por Chapman proponía, primero, una escala de viáticos con la obligación de rendir cuentas y que excluía a los miembros de los poderes judicial y legislativo.

Y, al mismo tiempo, buscaba el manejo de los traslados de partidas o reasignaciones presupuestarias hasta un tope de cinco millones de dólares, en lo que resta del 2024.

Sin embargo, la Comisión de Presupuesto presentó y aprobó modificaciones a la propuesta de Chapman, dejando una nueva escala de viáticos y disminuyendo el tope de traslados hasta 200,000 mil dólares.

Esta negativa molestó a Chapman, quien luego de la aprobación solicitó a los comisionados la exposición de motivos de las modificaciones presentadas, no obstante, no hubo una explicación clara.

Las modificaciones al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Presupuesto el pasado lunes 19 de agosto.