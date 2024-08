Ministro Chapman se molesta: el Ejecutivo sufre su primer revés en la Comisión de Presupuesto

Ciudad de Panamá/Con nueve votos , la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional reformó el proyecto de ley 9, por el cual el Órgano Ejecutivo intentaba aumentar el monto de los traslados de partida de diversas instituciones y restablecer al Ministerio de la Presidencia la autorización para los viáticos de funcionarios al exterior del país. Lo ocurrido causó la molestia del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

La Comisión decidió, en conjunto con diputados de la bancada de Vamos, modificar los montos planteados por el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre los traslados de partidas y los viáticos propuestos en el proyecto de ley 9, que modifica la Ley 418 de 29 de diciembre de 2023, por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2024.

La Comisión de Presupuesto aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 9, que modifica artículos de la Ley 418 de 29

Reducción de viáticos al exterior

Se aprobó que los viáticos para Europa, Asia, África y Oceanía serán de $500 diarios. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Chile tendrán un monto de $400 diarios. Mientras que, México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina tendrán $300 diarios.

Inicialmente el MEF propondría viáticos de $600, $500 y $400, respectivamente.

Se mantuvo que para otros funcionarios, como Directores, Subdirectores Nacionales y dependencias, así como para el resto de los funcionarios, los viáticos serán de $500 diarios para Europa, Asia, África y Oceanía; $400 diarios para Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Chile; y $300 diarios para México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina.

Traslados de partidas por $200 mil serán vistos por la Comisión

Con respecto a los traslados de partidas, los diputados decidieron reducir de $5 millones a $200 mil o más los montos que las instituciones deben remitir a la Comisión de Presupuesto para su aprobación o rechazo.

Tal como estaba antes de que a finales de 2023, en pleno año electoral, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, entonces liderada por el perredista Benicio Robinson, introdujera cambios en el artículo 325 de la ley, referente a los traslados de partidas para aprobar o rechazar los traslados de "cualquier monto". Antes, la Comisión solo revisaba traslados desde $200,000 en adelante.

Los diputados esta tarde, también aprobaron que los traslados solicitados por entidades públicas que asciendan hasta $10 mil podrán, previa evaluación del MEF, serán tramitados, realizados y autorizados por estas y remitidos dentro de los primeros 20 días de cada mes para su información a la Comisión de Presupuesto y al Ministerio de Economía y Finanzas.

Inicialmente, el MEF estableció un monto de $200 mil.

Los traslados de $10 mil hasta $200 mil serán evaluados, tramitados y autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas y remitidos dentro de los primeros 20 días de cada mes para su información a la Comisión de Presupuesto.

Reducción para emergencias

En los casos de emergencia nacional declarada por el Consejo de Gabinete mediante resolución, se faculta al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, para realizar traslados de partidas con el fin de enfrentar dicha emergencia, por un monto de $1 millón.

El MEF había fijado previamente una cifra de traslados de partidas por $10 millones para las emergencias. Con estos cambios, las instituciones no podrán dividir la asignación presupuestaria del objeto del gasto de la partida presupuestaria en partes o grupos para que el monto objeto del traslado no alcance los $200 mil.

Se dejó claro que, en los casos de traslados de partidas o créditos adicionales para realizar pagos a proveedores por bienes y servicios o para honrar cuentas devengadas por inversión, el pago deberá realizarse en un término no mayor de 30 días hábiles a partir de la presentación de la gestión de cobro. El MEF había hablado de 60 días hábiles.

"Las entidades solicitantes deberán remitir un informe sobre el cumplimiento de estos pagos al Ministerio de Economía y Finanzas ya la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Hasta que no se cumpla esta obligación, no se tramitará traslado adicional", leyó el diputado Roberto Zúñiga, de Vamos, quien actuó como secretario.

Reacción del Ministro

La decisión de la Comisión de Presupuesto no fue del agrado del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien expresó, en un tono molesto, que no escuchó ninguna justificación para las modificaciones que haya esbozado la comisión. Señaló que invirtió mucho tiempo en la presentación hecha a los diputados, pero que no fue tomada en cuenta.

Durante la aprobación de las modificaciones, Chapman se mostró incómodo, incluso, intentó hacer uso de la palabra, pero el diputado Ariel Vallarino, quien dirigía la sesión, le manifestó que estaban en votación.

Cabe señalar que, desde un principio, la propuesta presentada por Chapman levantó voces a favor y en contra por parte de diputados y dirigentes de la sociedad civil organizada. La polémica se centró en que, por un lado, la propuesta le quitaba los "superpoderes" que en otrora se había adjudicado la Comisión, pero al mismo tiempo, abría la puerta para que el Ejecutivo usara a discrecionalidad demasiado fondos públicos, en "emergencia de estado".

En su momento el analista y sociólogo, José Lasso manifestó que la propuesta del Ejecutivo trastoca la "institucionalidad".

"Esta concentración de poder para la administración puede otorgarle al presidencialismo un poder adicional. Al final, el equilibrio es necesario para garantizar una administración transparente y cooperativa", expresó.