La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero inicia proceso de transición a MiCultura

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Cultura iniciará el proceso de transición de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero y de las bibliotecas públicas al ámbito de competencia institucional, mediante la Resolución OAL-R-No. 157-2026 de 8 de junio de 2026.

Esta decisión busca garantizar la continuidad del servicio bibliotecario nacional, proteger el patrimonio bibliográfico y documental de la Nación, fortalecer la rectoría cultural del Estado y atender de manera responsable las preocupaciones planteadas por los colaboradores de la Fundación Pro Biblioteca Nacional.

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El proceso se desarrollará de forma ordenada, progresiva, documentada y jurídicamente segura, con el propósito de asegurar una transición institucional que resguarde los servicios culturales, educativos y ciudadanos que presta la Biblioteca Nacional al país.