'Con bioetanol, la gasolina costaría 20 centavos menos por galón en Panamá', asegura el MIDA

El representante del MIDA recordó que Panamá ya tiene experiencia con esta tecnología. Panamá ya viene con el bioetanol desde el año 2013, donde se usó el etanol en los carros en un 5%.

Ciudad de Panamá/Si Panamá hubiera mantenido el uso de bioetanol en la gasolina, los consumidores estarían pagando 20 centavos menos por galón en la actualidad; así lo indicó Gaspar Ortiz, director nacional de Agronegocios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), durante su participación en Noticias AM, en medio del debate que retoma la Asamblea Nacional sobre la implementación de esta medida.

Se hizo una corrida matemática, porque son números los que nos dicen la verdad. Desde el 2000, si hubiéramos mantenido el etanol utilizándolo, estaríamos hablando de que a la fecha, hoy estaríamos pagando 20 centavos menos por galón". — Gaspar Ortiz - director nacional de Agronegocios del MIDA

Ortiz explicó que el etanol funciona como un estabilizador de precios frente a la volatilidad del petróleo. "¿Qué está pasando con el precio del petróleo? Está disparado y no sabemos cuándo esto va a parar. El etanol es una manera de reducir esos impactos", indicó.

El representante del MIDA recordó que Panamá ya tiene experiencia con esta tecnología. "Panamá ya viene con el bioetanol desde el año 2013, donde se usó el etanol en nuestros carros en un 5%. A los carros no les pasó nada. No es ese mito de que el carro se deteriora o que el carro viejo no está preparado", enfatizó.

Ahorro en el tanque y gasolina más limpia

Ortiz detalló que el bioetanol no solo aporta beneficios económicos, sino que también mejora la calidad del combustible. "Actualmente, la gasolina trae componentes para aumentar el octanaje: xileno, benceno y tolueno, que son contaminantes. Se eliminan esos componentes y se adiciona el bioetanol para lograr tener el octanaje que se requiere", explicó.

El etanol posee 117 octanos de forma natural. Al mezclarse con la gasolina, permite obtener grados de 91 y 95 con un producto menos contaminante.

"Adicionas el etanol a la gasolina, obtienes 91, 95 y tienes un producto menos contaminante", añadió Ortiz.

Sobre la viabilidad técnica, Ortiz señaló que la tecnología automotriz actual está preparada para combustibles con etanol. "Todos los carros que se producen van para los 60 países que ya están utilizando el bioetanol y reciben los mismos vehículos que recibimos nosotros. La tecnología ya mejoró", manifestó.

El funcionario también destacó que el uso de bioetanol contribuiría al cumplimiento de los compromisos internacionales de Panamá para reducir los gases de efecto invernadero.

"El país tiene compromisos internacionales para reducir los gases de efecto invernadero y esto se está haciendo en Panamá. Aquí tenemos electricidad generada con eólica, electricidad generada con luz solar. Es algo que se tiene que hacer y se puede hacer en nuestro país", concluyó Ortiz.

Mientras la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional evalúa la medida, el dato de los 20 centavos de ahorro por galón se posiciona como un argumento clave en el debate sobre el futuro energético y económico del país.