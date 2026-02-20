Foro sobre bioetanol: Se discute en Aguadulce el impacto en el país como alternativa energética

El proyecto, aprobado por el Ejecutivo, modifica la Ley 42 de 2011 sobre biocombustibles y actualmente se encuentra en discusión en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Ernesto Cedeño .

Aguadulce, Coclé/El distrito de Aguadulce, provincia de Coclé fue escenario del segundo foro de consulta sobre la utilización del bioetanol como alternativa de energía renovable, en medio del debate por la propuesta que reactiva su uso obligatorio al 10% en la gasolina.

El encuentro reunió a miembros de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, representantes de la Acodeco, la Asep, empresas azucareras, colonos, productores de caña y miembros de la sociedad civil. También participó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera.

Herrera destacó el impacto que la medida tendría en el sector productivo. “Creo que sobre todo es el trabajo a la tierra. El trabajo más duro aquí es aquel empresario, productor o colono y las personas que van a trabajar en la mano de esto, de llevar ese producto que sea viable”, expresó.

Añadió que el proceso implicará inversiones significativas en los ingenios. “Van a haber adecuaciones en los ingenios, que son inversiones grandes que van a realizar para poder hacerse competitivo y procesar este producto y que llegue al mercado panameño”, sostuvo.

Durante la jornada, representantes del sector azucarero explicaron que la propuesta contempla la construcción de una planta de etanol donde se procesarán materias primas como jugo y melaza, que serían transferidas desde los ingenios. De esta mezcla se obtendría el bioetanol, componente que luego sería incorporado al combustible tradicional.

El proyecto, aprobado por el Ejecutivo, modifica la Ley 42 de 2011 sobre biocombustibles y actualmente se encuentra en discusión en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Ernesto Cedeño.

El foro forma parte de una serie de consultas impulsadas por esa instancia legislativa para recoger opiniones de distintos sectores. El debate ha generado posiciones encontradas: por un lado, quienes resaltan los beneficios ambientales y la reducción en el consumo de combustibles fósiles; por el otro, quienes advierten posibles afectaciones al consumidor.

Uno de los principales cuestionamientos planteados en encuentros anteriores gira en torno a la obligatoriedad del uso del bioetanol, sin que el consumidor pueda elegir entre combustible con o sin este componente.

Con información de Nathali Reyes.