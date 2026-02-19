Foro sobre bioetanol se realizará este viernes en Aguadulce en medio de dudas sobre su impacto al consumidor

La propuesta, impulsada por el Ejecutivo, modifica la Ley 42 de 2011 sobre biocombustibles y permanece pendiente de discusión en primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este viernes 20 de febrero se desarrollará en Aguadulce un foro abierto sobre el proyecto que reactiva el uso obligatorio de bioetanol al 10% en la gasolina, iniciativa aprobada por el Ejecutivo y actualmente en discusión en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional.

El encuentro forma parte de una serie de consultas impulsadas por esa instancia legislativa para recoger opiniones de distintos sectores, ante un proyecto que mantiene posiciones divididas entre quienes destacan beneficios ambientales y quienes advierten posibles afectaciones al consumidor.

Uno de los principales cuestionamientos en los anteriores foros gira en torno a la obligatoriedad de su uso, sin que el consumidor pueda elegir entre combustible con o sin este componente. La propuesta, impulsada por el Ejecutivo, modifica la Ley 42 de 2011 sobre biocombustibles. Durante los foros organizados por la Comisión de Comercio, distintos sectores han planteado inquietudes sobre la medida

El presidente de la comisión, el diputado Ernesto Cedeño, manifestó que uno de los principales cuestionamientos es que la norma no contempla un esquema opcional, sino que establece la mezcla obligatoria en todo el combustible comercializado en el país.

“Honestamente, no he visto en este momento en ese proyecto unos beneficios tangibles para el consumidor más de lo que personal del gobierno ha planteado: que va a generar cualquier cantidad de empleo, que también va a ser muy cónsono con el medio ambiente, pero estamos en ese proceso de conversación”, señaló el diputado, al referirse a los argumentos oficiales que destacan la generación de empleo y los beneficios ambientales. Según estimaciones del Ejecutivo, el programa podría generar más de 30 mil empleos directos e indirectos, principalmente en el sector agrícola.

Preocupación por autos

Otro de los puntos que surgió en los conversatorios es el posible impacto en el parque vehicular, especialmente en autos antiguos. Representantes del sector automotor solicitaron realizar un estudio estadístico sobre la composición del parque vehicular nacional. También se plantearon dudas sobre la cobertura de seguros en caso de daños mecánicos derivados del uso del combustible mezclado, tema sobre el cual las aseguradoras aún no han fijado una posición pública.

El debate también ha puesto el foco en la producción nacional de caña de azúcar y otros cultivos. Productores y diputados han advertido que, de aprobarse la ley sin mecanismos de control, podría darse una migración masiva hacia la producción de insumos para bioetanol, afectando la disponibilidad de productos como azúcar, arroz u otros alimentos.

El proyecto establece que la adquisición de bioetanol producido con materia prima nacional tendrá carácter prioritario frente a importaciones, pero no detalla con precisión los mecanismos para proteger el abastecimiento del mercado interno.

Permisos, impuestos y estabilidad jurídica

En términos técnicos, el Proyecto de Ley 443 redefine el esquema de permisos, producción y comercialización del bioetanol. La iniciativa dispone que la Secretaría Nacional de Energía será la encargada de expedir autorizaciones para producción, almacenamiento, transporte e introducción de biocombustibles, y crea una Comisión de Coordinación integrada por los ministerios de Energía, Comercio, Desarrollo Agropecuario, Economía y Ambiente.

Además:

Se establece un Impuesto al Consumo de Combustibles diferenciado según el tipo de mezcla.

Se otorga estabilidad jurídica de hasta 15 años a las fórmulas de precios relacionadas con el bioetanol.

Se exceptúan de la ley los alcoholes destinados a licores, usos medicinales e industriales.

Proyecto paralelo sobre autoconsumo energético

En paralelo, la Comisión de Comercio también analiza el Proyecto de Ley 455, que busca reducir el costo de la energía eléctrica mediante el impulso del autoconsumo con paneles solares.

La iniciativa propone:

Establecer por ley créditos energéticos para quienes inyecten excedentes a la red.

Permitir que hasta el 50% de esos créditos puedan aplicarse a otras propiedades del mismo titular.

Brindar mayor seguridad jurídica al esquema de generación distribuida.

El proyecto ya fue aprobado en primer debate y se encuentra a la espera de discusión en segundo debate. Mientras continúan los foros en distintas provincias, el futuro del proyecto sobre bioetanol dependerá de los votos en la Asamblea.