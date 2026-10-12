Bomberos inspeccionan la sede de la Lotería tras el sismo y explican qué grietas deben preocupar

Las autoridades reiteraron que, tras un sismo y sus réplicas, es importante distinguir entre daños en elementos no estructurales y afectaciones en componentes que soportan el edificio.

Las revisiones en el edificio de la Lotería Nacional de Beneficencia no habían detectado daños significativos hasta el momento del reporte preliminar. Los bomberos advierten que las grietas en columnas y vigas requieren evaluación especializada, mientras que las que aparecen en paredes o uniones no necesariamente indican daños estructurales graves.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá y personal técnico de la Lotería Nacional de Beneficencia realizaron este lunes una inspección piso por piso en la sede central de la institución, luego del sismo y las réplicas registradas durante el fin de semana.

El director de la Lotería, Isidro Carbonell, explicó que el objetivo de la revisión es garantizar la seguridad de los funcionarios, billeteros y ciudadanos que acuden a las instalaciones.

La evaluación comenzó en los niveles superiores del edificio, que cuenta con más de 20 pisos, y avanzaba hacia las plantas inferiores. También se revisan áreas ocupadas por otras instituciones, como la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), así como la plaza Víctor Julio Gutiérrez.

Carbonell indicó que los equipos se encontraban en la etapa de evaluación de las instalaciones y a la espera del informe técnico correspondiente.

¿Qué grietas deben generar preocupación?

Aldo Alberola, de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) del Cuerpo de Bomberos, explicó que durante las inspecciones se habían observado algunas grietas, pero que la mayoría correspondían a daños preexistentes.

El funcionario pidió a la población no alarmarse ante cualquier fisura, ya que los edificios tienen elementos estructurales y otros componentes, como paredes divisorias, que pueden presentar grietas después de un movimiento sísmico sin que eso signifique necesariamente que toda la estructura esté comprometida.

No obstante, aclaró que las grietas en columnas y vigas requieren una evaluación inmediata por parte de un profesional idóneo, debido a que estos elementos cumplen una función esencial en el soporte del edificio.

Entre las señales que deben motivar una revisión especializada están:

Grietas en columnas o vigas: deben ser evaluadas para determinar si el daño es superficial o compromete el interior del elemento estructural.

deben ser evaluadas para determinar si el daño es superficial o compromete el interior del elemento estructural. Fisuras diagonales o en forma de X en paredes: requieren revisión para establecer si existe riesgo de desprendimiento o caída de esa pared.

requieren revisión para establecer si existe riesgo de desprendimiento o caída de esa pared. Paredes agrietadas o desprendidas: deben revisarse para determinar si pueden caer y representar un peligro para las personas.

deben revisarse para determinar si pueden caer y representar un peligro para las personas. Daños cuya gravedad no puede determinarse a simple vista: deben ser examinados por ingenieros civiles, arquitectos u otros profesionales competentes.

Alberola explicó que una grieta en una pared divisoria no significa automáticamente que el edificio vaya a colapsar. Sin embargo, eso tampoco permite descartar el riesgo de que la propia pared se desprenda o caiga.

Por ello, recomendó solicitar la evaluación de un especialista antes de tomar decisiones sobre la seguridad de una estructura.

Bomberos han desplegado más de 1,600 unidades

El representante de los Bomberos informó que más de 1,600 unidades fueron desplegadas durante el fin de semana para atender las necesidades derivadas del sismo y realizar inspecciones en distintas partes del país.

La institución continúa con estos operativos, procurando mantener al mismo tiempo la atención de las emergencias habituales.

Alberola pidió a la ciudadanía mantener la calma y tener paciencia mientras avanzan las evaluaciones. También reiteró que los administradores de propiedades horizontales deben recurrir a profesionales idóneos para determinar si los edificios pueden utilizarse de manera segura.o.