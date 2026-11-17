El estudio, publicado en la revista científica Earth-Science Reviews, analizó cómo influye la reforestación en el ciclo del agua en los trópicos, donde el crecimiento de la población, la deforestación y el cambio climático representan desafío.

Ciudad de Panamá/La reforestación en los bosques tropicales podría contribuir a garantizar un suministro de agua más confiable y reducir el riesgo de inundaciones, al favorecer la absorción y el almacenamiento de agua en el suelo. Así lo señala una revisión científica realizada por investigadores del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), que encontró mayor evidencia a favor de la denominada hipótesis del efecto esponja.

El estudio, publicado en la revista científica Earth-Science Reviews, analizó cómo influye la reforestación en el ciclo del agua en los trópicos, donde el crecimiento de la población, la deforestación y el cambio climático representan desafíos para la disponibilidad de este recurso.

La investigación fue desarrollada por Jahir Batista-Andrade y Jeff Hall, científicos del STRI, junto con Melinda Daniels, del Stroud Water Research Center. Los especialistas evaluaron dos teorías que durante décadas han generado debate sobre el papel de los bosques en el suministro de agua.

La primera, conocida como el efecto esponja, plantea que los árboles y sus raíces facilitan la infiltración del agua en el suelo, favoreciendo su almacenamiento y la recarga de las reservas subterráneas. Esto permitiría mantener el flujo de ríos y quebradas incluso durante la estación seca, cuando disminuyen las lluvias.

Además, esta capacidad de absorción podría reducir la escorrentía superficial y contribuir a disminuir el impacto de las inundaciones durante la temporada lluviosa.

En contraste, la hipótesis del efecto bomba sostiene que los árboles extraen agua del suelo mediante sus raíces y posteriormente la liberan a la atmósfera a través de sus hojas, lo que puede reducir la cantidad de agua disponible en el terreno.

Tras revisar la literatura científica disponible, los investigadores encontraron mayor respaldo para el efecto esponja. No obstante, advirtieron que todavía existen vacíos de información sobre la recarga de aguas subterráneas, el comportamiento de los caudales durante la estación seca y el balance hídrico de las cuencas.

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Panamá ocupa un lugar importante en estas investigaciones, particularmente por los estudios desarrollados en el proyecto Agua Salud, ubicado en la cuenca del Canal de Panamá. Esta iniciativa analiza cómo diferentes tipos de paisajes tropicales, desde bosques conservados hasta terrenos utilizados para la ganadería, influyen en los servicios ecosistémicos.

Según Batista-Andrade, los resultados obtenidos en Panamá pueden aportar información relevante para otras regiones tropicales, debido a que las condiciones climáticas y de suelo de estos sitios son representativas de las que existen en distintas partes del mundo.

Los científicos también destacaron la necesidad de ampliar las investigaciones en otras regiones, especialmente en Asia y África, donde todavía hay menos estudios disponibles sobre los efectos hidrológicos de la reforestación.

Los hallazgos podrían servir de referencia para orientar políticas de conservación y restauración forestal, con el objetivo de reducir los riesgos asociados a eventos extremos y fortalecer la disponibilidad de agua para las comunidades, las infraestructuras y las actividades económicas.