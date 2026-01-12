Un bus se accidenta en el puente sobre el río Pacora, se reportan varios heridos

Pacora/Un accidente de tránsito se registró la noche de este lunes 12 de enero en el puente sobre el río Pacora, en Panamá Este, cuando un autobús de transporte público se volcó dejando varias personas heridas.

De acuerdo con los primeros informes, el vehículo involucrado perdió el eje trasero. El accidente provocó un tráfico pesado en la zona, con muchas personas que retornaban a sus hogares.

De manera extraoficial, se conoció que a bordo viajaban aproximadamente 30 pasajeros y al menos una víctima fatal; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente esta información ni han detallado el estado de salud de los ocupantes.

Nota relacionada: Residentes de una comunidad en Pacora denuncian abandono y riesgos ambientales

Las primeras imágenes del accidente comenzaron a circular en redes sociales, generando preocupación entre conductores y residentes del sector, debido a la magnitud del accidente y el pesado tránsito en la zona.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá y equipos de emergencias atendieron a los heridos.

En desarrollo.