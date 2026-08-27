Buscan a niño arrastrado por la corriente en Samaria; labores se retoman mañana

Las autoridades adelantaron además que se prevén más lluvias durante el fin de semana, tanto por la onda tropical N.°39, ya sobre territorio panameño, como por la onda tropical N.°40, cuyo ingreso al país se espera el próximo sábado.

Los estamentos de seguridad, entre ellos el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Cuerpo de Bomberos, recibieron la alerta desde el área de Puente Rojo, en Samaria, distrito de San Miguelito, sobre un niño que habría sido arrastrado por la corriente en ese punto del corregimiento de Belisario Porras.

Según el reporte de Sinaproc, el menor fue arrastrado junto a otro amigo. Uno de ellos logró salir y dio aviso a las autoridades. Una vez conocida la información, se inició un operativo de búsqueda en varios puntos, entre ellos el área de Puente Rojo, así como en el río que pasa junto a la cárcel de mujeres.

Las labores de búsqueda también se extendieron hacia el área de Costa del Este, atendiendo la información suministrada por uno de los menores, quien indicó que ambos se encontraban jugando y se tiraron al río, cuando la corriente arrastró a su acompañante. Se trata de un reporte que hasta el momento no ha podido ser confirmado de forma independiente.

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La búsqueda se suspendió a las 6:00 p.m. ante la caída de la noche y se retomará este viernes a las 6:00 a.m.

Las autoridades señalaron que los afluentes de la zona comenzaron a correr con mayor fuerza durante la tarde, luego de fuertes aguaceros registrados desde el mediodía, como consecuencia de la onda tropical N.°39 que atraviesa el país.

Sinaproc y Bomberos exhortaron a extremar precauciones con los menores durante las lluvias, evitando que jueguen en alcantarillas, cunetas o cerca de ríos y quebradas, debido a que los suelos saturados de agua pueden provocar pequeños deslizamientos y corrientes que arrastran a las personas, como ocurrió en este caso.

Las autoridades adelantaron además que se prevén más lluvias durante el fin de semana, tanto por la onda tropical N.°39, ya sobre territorio panameño, como por la onda tropical N.°40, cuyo ingreso al país se espera el próximo sábado.

Información de Meredith Serracín