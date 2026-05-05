¿Buscas ahorrar? Agroferias del IMA llegan este miércoles a distintos puntos

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este miércoles 6 de mayo, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MIÉRCOLES 6 DE MAYO

📍Chiriquí

• Complejo Deportivo de Algarrobo, distrito de Dolega

📍Panamá

• Predios de la Junta Comunal de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito

📍Panamá Oeste

• Cancha techada de Ollas Arriba, distrito de Capira

📍Veraguas

• Cuadro de fútbol de Los Vásquez, en Los Algarrobos, distrito de Santiago

• Al lado de la Capilla de San Martín de Porres, distrito de Las Palmas

📍Herrera

• Cancha techada de Los Cerritos de Los Pozos, distrito de Los Pozos

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Samboa, distrito de Jirondai